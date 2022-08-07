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Мозес может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы

сегодня, 09:00
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может пропустить до четырёх месяцев в результате травмы, полученной в матче против «Урала» (2:0).

Нигериец получил повреждение на 33-й минуте игры. На данный момент у Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

В текущем сезоне на его счету 2 гола в четырёх матчах.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 09:43
Это потеря
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:41
Это большая потеря будет для Спартака.
Скорейшего выздоровления Мозесу и возвращения в строй.
stavr74
stavr74
сегодня в 09:30
интересно ,что скажут поэтому поводу судишки
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:20
Этот эпизод нельзя спускать на тормозах ни Спартаку ни судейскому корпусу...
Слов нет чтобы описать это безобразие - просто на всю жизнь человека лишили работы, если и вправду подтвердится "разрыв ахиллова сухожилия"...
Единицы, а то и того меньше, возвращаются в полноценную игру после "ахилла"....
За такие методы борьбы надо лишать "лесорубов" на всю жизнь играть в футбол.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:17
Скорейшего возвращения Виктору.
ABir
ABir
сегодня в 09:10
Как жалко Виктора. Он сейчас один из ведущих игроков Спартака. И ведь недавно хотел уехать, остался и такая травма. Пусть самые худшие подозрения не подтвердятся. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй Виктору!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:08
Сами играть не умеют и другим не дают!
Где спартаковские тафгайи???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:03
Потеря для народной...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:03
Это потеря потерь!
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