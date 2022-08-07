Мозес может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может пропустить до четырёх месяцев в результате травмы, полученной в матче против «Урала» (2:0).
Нигериец получил повреждение на 33-й минуте игры. На данный момент у Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.
В текущем сезоне на его счету 2 гола в четырёх матчах.
Скорейшего выздоровления Мозесу и возвращения в строй.
Скорейшего выздоровления Мозесу и возвращения в строй.
Слов нет чтобы описать это безобразие - просто на всю жизнь человека лишили работы, если и вправду подтвердится "разрыв ахиллова сухожилия"...
Единицы, а то и того меньше, возвращаются в полноценную игру после "ахилла"....
За такие методы борьбы надо лишать "лесорубов" на всю жизнь играть в футбол.
Слов нет чтобы описать это безобразие - просто на всю жизнь человека лишили работы, если и вправду подтвердится "разрыв ахиллова сухожилия"...
Единицы, а то и того меньше, возвращаются в полноценную игру после "ахилла"....
За такие методы борьбы надо лишать "лесорубов" на всю жизнь играть в футбол.
Где спартаковские тафгайи???
Где спартаковские тафгайи???