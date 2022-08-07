Мозес может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы

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сегодня, 09:00

Нигерийский полузащитник «Спартака» может пропустить до четырёх месяцев в результате травмы, полученной в матче против «Урала» (2:0).

Нигериец получил повреждение на 33-й минуте игры. На данный момент у Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

В текущем сезоне на его счету 2 гола в четырёх матчах.