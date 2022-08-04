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Цулукидзе порвал крестообразную связку

сегодня, 17:21

Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе получил тяжелую травму на тренировке перед матчем 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

Врачи диагностировали у него разрыв передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Наш клуб отправил игрока на лечение в Италию в римскую клинику Villa Stuart. Она является одной из ведущих в Европе по лечению данного вида спортивных травм.

Лука уже успешно прооперирован и сейчас проходит физиотерапию. Она продлится две недели. На 16 августа планируется возвращение футболиста в Екатеринбург, где он продолжит восстановление.

Желаем Луке быстрого и качественного лечения! Весь клуб поддерживает тебя и ждёт встречи!

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:05
У кого ?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:27
Такая травма.
Гость
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