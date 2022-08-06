Петржела: «Ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию экс-форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который уже более двух месяцев пребывает в статусе свободного агента.
Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Артема.
33-летний Дзюба ушёл из «Зенита», проведя 7 сезонов в клубе. За это время он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 передач. Из-за отсутствия предложений вынужден поддерживать форму с «Рубином», который вылетел в Первую лигу.
Был бы сговорчивее, играл бы в "Сочи", где ему предлагали лям, или в том же "Рубине", Сайманов щедро пилит клубный бюджет, один Игнатьев за 7.5 миллионов и отпущенный через пару лет на свободные трансферы чего стоит.
Сейчас у него, видимо, фаза отрицания - не может Рукака понять, что нафиг никому не нужен.
Ведь даже после его видео митинги в пользу него проводили и знаменитости всякие уго утешали. А теперь никто не утешает.
Ну, к зиме всяко поймет и за лям куда-нибудь устроится.
Был бы сговорчивее, играл бы в "Сочи", где ему предлагали лям, или в том же "Рубине", Сайманов щедро пилит клубный бюджет, один Игнатьев за 7.5 миллионов и отпущенный через пару лет на свободные трансферы чего стоит.
Сейчас у него, видимо, фаза отрицания - не может Рукака понять, что нафиг никому не нужен.
Ведь даже после его видео митинги в пользу него проводили и знаменитости всякие уго утешали. А теперь никто не утешает.
Ну, к зиме всяко поймет и за лям куда-нибудь устроится.