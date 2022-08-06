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Петржела: «Ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу»

сегодня, 15:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию экс-форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который уже более двух месяцев пребывает в статусе свободного агента.

Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Артема.

33-летний Дзюба ушёл из «Зенита», проведя 7 сезонов в клубе. За это время он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 передач. Из-за отсутствия предложений вынужден поддерживать форму с «Рубином», который вылетел в Первую лигу.

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Все комментарии
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сегодня в 15:48
Пожалуй он не прав!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:40
"Банальная жадность, сэр".

Был бы сговорчивее, играл бы в "Сочи", где ему предлагали лям, или в том же "Рубине", Сайманов щедро пилит клубный бюджет, один Игнатьев за 7.5 миллионов и отпущенный через пару лет на свободные трансферы чего стоит.

Сейчас у него, видимо, фаза отрицания - не может Рукака понять, что нафиг никому не нужен.

Ведь даже после его видео митинги в пользу него проводили и знаменитости всякие уго утешали. А теперь никто не утешает.

Ну, к зиме всяко поймет и за лям куда-нибудь устроится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:32
Не кому он не нравится, заслужил своим языком!
Гость
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