Петржела: «Ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу»

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сегодня, 15:30

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал ситуацию экс-форварда петербургского клуба , который уже более двух месяцев пребывает в статусе свободного агента.

Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Артема.

33-летний Дзюба ушёл из «Зенита», проведя 7 сезонов в клубе. За это время он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 передач. Из-за отсутствия предложений вынужден поддерживать форму с «Рубином», который вылетел в Первую лигу.