Юран: «Лестно слышать, что меньше „Химок“ пропускает только „Зенит“»

Главный тренер «Химок» прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче 4-го тура РПЛ .

Лестно слышать, что меньше «Химок» пропускает только «Зенит». Вся команда работает на результат. Утверждать, что защитники молодцы, опорная зона выпадает, было бы неправильно, потому что футбол — коллективный вид спорта. Где‑то защитники перестраховываются, у нас иногда пружина получается, полузащитникам приходится покрывать большие расстояния.

Мы корректируем игру. По ходу чемпионата добавлялись игроки. С каждой игрой такие результаты дают уверенность. Это же не колесо в машине поменять и все наладится. Самое главное, что мы набираем очки, сказать, что случайно, было бы неправильно, мы играем в свой футбол, создаем моменты, забиваем. Что касается целостности игры, то доработаем по ходу чемпионата.

В перерыве объяснил игрокам, что нельзя терять нити игры, приводил примеры из своей футбольной жизни. Когда забиваешь, создаешь моменты, команда (соперника) вроде подавлена, все получается. Мы довольствовались тем, что забили, игра уже чуть ли не закончена. Это было чревато, я опасался, потому что у «Торпедо» хорошая, опытная команда, с ней работает суперспециалист (Александр Бородюк). Они начали создавать моменты, могли добиться большего. В перерыве сделали поправки.

В конце во втором тайме играли по счету, довели до логического завершения — победы, думаю, она заслуженная. Во втором тайме мы добавили, могли четвертый забивать. Пошли замены, я стал реагировать, потому что соперник освежал фланги, центральную зону. То, что требовалось — быстрый переход в атаку, это у нас получалось. Сказать, что победа легкая, было бы неправильно, но победа есть победа.