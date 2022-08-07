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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти

сегодня, 21:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

В дополнительное к первому тайму время счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, реализовав пенальти. На 60-й минуте Николай Комличенко реализовал ещё один одиннадцатиметровый, удвоив преимущество своей команды. На 69-й минуте форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв забил с пенальти, которое поставили уже в ворота «Ростова».

«Ростов» идёт на 6-м месте (8 очков), «Оренбург» занимает 11-е место (3 очка).

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 22:36
Вот кто составит конкуренцию Зениту с таким судейством...тянут Ростов не только за уши,но и за другие ,,деликатные,,места.Браво Валера.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:29
Опять Карпин продавил ?
makkie
makkie
сегодня в 22:25
Ростов с победой!

Где Казарцев, там пенальти ))
161регион
161регион
сегодня в 22:15
Валидольная победа....У Валеры еще много работы с реализацией, а Анопко много еще работы в защите....
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 22:12
Хоть и по пенальти,но победа.А это главное,есть три очка в копилке..
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:11
Пока у Ростова получается
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:11
Сразу понятно что ты матч не смотрел
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:10
Оренбургу по примеру Федуна надо срочно судейский семинар провести....
А то по 2 пенальти уже в одном матче ставят...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:07
С победой ФК Ростов, южан, Ростов-на-Дону и всех болельщиков этого клуба!!! Ростов должен вернуться к былым величинам, то есть бороться за призовые места в турнирной таблице Российской Примьер Лиги. Хоть участия в еврокубках и не светит российским клубам, занимать призовые места всегда приятно, и положительно влияет на настроение в раздевалке команды. Ещё раз с победой ростовчан! Думаю, Валерий справится.
старина
старина
сегодня в 22:06
Если судит казарцев,смело ставь,что будет пеналь
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:06
Поздравляю всех земляков с очередной победой донского клуба !!! График ничьи на выезде, а дома победы пока работает без осечек. Дальнейших успехов нашему "Ростову" !!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 22:06
Ну и дела.
allemz
allemz
сегодня в 22:04
Ростов и лично Ван Рида с победой!)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:01
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:01
Ростов с Победой !
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