«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
В дополнительное к первому тайму время счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, реализовав пенальти. На 60-й минуте Николай Комличенко реализовал ещё один одиннадцатиметровый, удвоив преимущество своей команды. На 69-й минуте форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв забил с пенальти, которое поставили уже в ворота «Ростова».
«Ростов» идёт на 6-м месте (8 очков), «Оренбург» занимает 11-е место (3 очка).
Где Казарцев, там пенальти ))
Где Казарцев, там пенальти ))
А то по 2 пенальти уже в одном матче ставят...
А то по 2 пенальти уже в одном матче ставят...