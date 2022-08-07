«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти

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сегодня, 21:59

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

В дополнительное к первому тайму время счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, реализовав пенальти. На 60-й минуте Николай Комличенко реализовал ещё один одиннадцатиметровый, удвоив преимущество своей команды. На 69-й минуте форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв забил с пенальти, которое поставили уже в ворота «Ростова».

«Ростов» идёт на 6-м месте (8 очков), «Оренбург» занимает 11-е место (3 очка).