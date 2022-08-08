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Холанд повторил достижение Пато

сегодня, 00:12
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заработал и реализовал пенальти в своём дебютном матче в рамках Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (2:0).

Таким образом, норвежец стал первым футболистом после Пато, который заработал и забил одиннадцатиметровый в своём первом матче в АПЛ.

Пато удалось подобное в апреле 2016 года в составе «Челси» в матче против «Астон Виллы».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:15
Холланд зверь конечно! Дебютный матч в АПЛ и сразу дубль! Да ещё очень крепкому Вэст Хэму!
Что нравится у Холанда, так это его удары – четкие, сильные. Особая техника, явно много с мячом работает, чтобы при его габаритах так подстраиваться под мяч
Тандем. ДеБрейне-Холанд-Фоден ещё проявит себя и в АПЛ и в ЛЧ
Какой пас деБрейне и какая реализация от Холанда во втором голе!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:14
Молодец, теперь в АПЛ.
Гость
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