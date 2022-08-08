Холанд повторил достижение Пато

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сегодня, 00:12

Нападающий «Манчестер Сити» заработал и реализовал пенальти в своём дебютном матче в рамках Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (2:0).

Таким образом, норвежец стал первым футболистом после , который заработал и забил одиннадцатиметровый в своём первом матче в АПЛ .

Пато удалось подобное в апреле 2016 года в составе «Челси» в матче против «Астон Виллы».