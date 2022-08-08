Холанд повторил достижение Пато

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заработал и реализовал пенальти в своём дебютном матче в рамках Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (2:0).
Таким образом, норвежец стал первым футболистом после Пато, который заработал и забил одиннадцатиметровый в своём первом матче в АПЛ.
Пато удалось подобное в апреле 2016 года в составе «Челси» в матче против «Астон Виллы».
Что нравится у Холанда, так это его удары – четкие, сильные. Особая техника, явно много с мячом работает, чтобы при его габаритах так подстраиваться под мяч
Тандем. ДеБрейне-Холанд-Фоден ещё проявит себя и в АПЛ и в ЛЧ
Какой пас деБрейне и какая реализация от Холанда во втором голе!!
Что нравится у Холанда, так это его удары – четкие, сильные. Особая техника, явно много с мячом работает, чтобы при его габаритах так подстраиваться под мяч
Тандем. ДеБрейне-Холанд-Фоден ещё проявит себя и в АПЛ и в ЛЧ
Какой пас деБрейне и какая реализация от Холанда во втором голе!!