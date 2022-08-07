«Ростов» близок к повторению клубного рекорда по домашним победам подряд

«Ростов» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, ростовчане в третий раз в своей истории выиграли шесть домашних матчей подряд в чемпионате России.
До рекордной серии «Ростова» остался один матч (7 домашних побед подряд в 2016 году при Курбане Бердыеве).
Когда в сезоне 20-21 Казарцев ставил пенальти в ворота Спартака в матче с Сочи (посмотрим, посмотрим) его не позвали смотреть ВАР. Сегодня наоборот ВАР позвал и он пошел.. Смотрел долго, минуты 2 и все равно поставил пенальти. Игрок Оренбурга пробил по воротам, на трибуны, конечно. Так как бил внешней стороной стопы, не сразу поймал равновесие и делая шаг опорной ногой, наступил на встречу Песьякову, небольшой контакт, схватился за ногу и упал - все это было в тот момент, когда мяч до трибун почти долетел.
Одна ошибка 2 раза, в этот раз и ВАР подыграл. Он просто не умет судить. По 2му пенальти в ворота Оренбурга тоже вопросы. 1 не видел.
Ростовчан с победой!
Когда в сезоне 20-21 Казарцев ставил пенальти в ворота Спартака в матче с Сочи (посмотрим, посмотрим) его не позвали смотреть ВАР. Сегодня наоборот ВАР позвал и он пошел.. Смотрел долго, минуты 2 и все равно поставил пенальти. Игрок Оренбурга пробил по воротам, на трибуны, конечно. Так как бил внешней стороной стопы, не сразу поймал равновесие и делая шаг опорной ногой, наступил на встречу Песьякову, небольшой контакт, схватился за ногу и упал - все это было в тот момент, когда мяч до трибун почти долетел.
Одна ошибка 2 раза, в этот раз и ВАР подыграл. Он просто не умет судить. По 2му пенальти в ворота Оренбурга тоже вопросы. 1 не видел.
Ростовчан с победой!
У Ростова девятый бюджет в РПЛ и пока идём по максимальному графику
У Ростова девятый бюджет в РПЛ и пока идём по максимальному графику