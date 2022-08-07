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«Ростов» близок к повторению клубного рекорда по домашним победам подряд

вчера, 22:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ростов» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, ростовчане в третий раз в своей истории выиграли шесть домашних матчей подряд в чемпионате России.

До рекордной серии «Ростова» остался один матч (7 домашних побед подряд в 2016 году при Курбане Бердыеве).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:04
Обязательно посмотрите пенальти в ворота Ростова!
Когда в сезоне 20-21 Казарцев ставил пенальти в ворота Спартака в матче с Сочи (посмотрим, посмотрим) его не позвали смотреть ВАР. Сегодня наоборот ВАР позвал и он пошел.. Смотрел долго, минуты 2 и все равно поставил пенальти. Игрок Оренбурга пробил по воротам, на трибуны, конечно. Так как бил внешней стороной стопы, не сразу поймал равновесие и делая шаг опорной ногой, наступил на встречу Песьякову, небольшой контакт, схватился за ногу и упал - все это было в тот момент, когда мяч до трибун почти долетел.
Одна ошибка 2 раза, в этот раз и ВАР подыграл. Он просто не умет судить. По 2му пенальти в ворота Оренбурга тоже вопросы. 1 не видел.
Ростовчан с победой!
протон
протон
сегодня в 00:04
Матч «Ростов» – «Оренбург» с Fan ID посетили 4458 человек. Вместимость арены – 45 тысяч. Жду доклад Минцифры, что все шикарно, фан айди топ!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:05
Надо не думать о рекордах и просто играть на победу в каждом матче
У Ростова девятый бюджет в РПЛ и пока идём по максимальному графику
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:58
Удачи Ростову
Гость
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