«Ростов» близок к повторению клубного рекорда по домашним победам подряд

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вчера, 22:55

«Ростов» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, ростовчане в третий раз в своей истории выиграли шесть домашних матчей подряд в чемпионате России.

До рекордной серии «Ростова» остался один матч (7 домашних побед подряд в 2016 году при Курбане Бердыеве).