Глушенков: «Нам уже вторую игру не везёт с голами»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал поражение в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).
Даже не знаю, что можно по этому поводу сказать. Нам уже вторую игру не везёт с голами. С «Торпедо» у нас получилось отыграться, но еле‑еле. Создали много моментов после пропущенного гола. Будем работать над реализацией, окончаниями моментов и будем реабилитироваться с «Локомотивом».
Мы, как обычно, играли свою игру. После пропущенного гола «Динамо», может, немного просело, и у нас стало проходить чуть больше атак. А так мы всегда играем в свою атакующую игру.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324999/glushenkov-maksim 07.08.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324999/glushenkov-maksim 07.08.2022