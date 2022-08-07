Глушенков: «Нам уже вторую игру не везёт с голами»

Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал поражение в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Даже не знаю, что можно по этому поводу сказать. Нам уже вторую игру не везёт с голами. С «Торпедо» у нас получилось отыграться, но еле‑еле. Создали много моментов после пропущенного гола. Будем работать над реализацией, окончаниями моментов и будем реабилитироваться с «Локомотивом».

Мы, как обычно, играли свою игру. После пропущенного гола «Динамо», может, немного просело, и у нас стало проходить чуть больше атак. А так мы всегда играем в свою атакующую игру.