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Глушенков: «Нам уже вторую игру не везёт с голами»

сегодня, 21:02
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал поражение в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Даже не знаю, что можно по этому поводу сказать. Нам уже вторую игру не везёт с голами. С «Торпедо» у нас получилось отыграться, но еле‑еле. Создали много моментов после пропущенного гола. Будем работать над реализацией, окончаниями моментов и будем реабилитироваться с «Локомотивом».

Мы, как обычно, играли свою игру. После пропущенного гола «Динамо», может, немного просело, и у нас стало проходить чуть больше атак. А так мы всегда играем в свою атакующую игру.

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Все комментарии
FruttyPups
FruttyPups ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:42
исправили.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:39
поправьте заголовок!не везёт с голамИ
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324999/glushenkov-maksim 07.08.2022
aazrk8e98khn
aazrk8e98khn
сегодня в 21:31
Ну и забивай
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:13
Надо работать над реализацией!
Гость
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