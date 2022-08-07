Канчельскис: «„Спартак“ — мой главный враг»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что не поддерживает «Спартак».
Я симпатизирую «Спартаку»? Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите? Меня разорвут просто, если я буду болеть за «красно-белых».
Но я их уважаю. Я играл за «Динамо» Киев, а они враги номер один у «Спартака». У меня много друзей «красно-белых», и я буду рад, если их команда чего-нибудь достигнет. Но они не добьются ничего, поверьте мне.
Иногда складывается ощущение, что он бухает и в нетрезвом состоянии раздаёт интервью. А его всё спрашивают и спрашивают о Спартаке...
Иногда складывается ощущение, что он бухает и в нетрезвом состоянии раздаёт интервью. А его всё спрашивают и спрашивают о Спартаке...