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Канчельскис: «„Спартак“ — мой главный враг»

сегодня, 21:35

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что не поддерживает «Спартак».

Я симпатизирую «Спартаку»? Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите? Меня разорвут просто, если я буду болеть за «красно-белых».

Но я их уважаю. Я играл за «Динамо» Киев, а они враги номер один у «Спартака». У меня много друзей «красно-белых», и я буду рад, если их команда чего-нибудь достигнет. Но они не добьются ничего, поверьте мне.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 22:30
За Динамо провел лишь на 1 игру больше чем за Шахтер, но Шахтер литовец почему то не вспомнил!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 22:24
Было у отца три сына. Двое умных, третий футболист...
STVA 1
STVA 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 22:24
Как Шольц)))
makkie
makkie
сегодня в 22:24
Кому интересен Канчельскис и кто его "разорвёт"?
Иногда складывается ощущение, что он бухает и в нетрезвом состоянии раздаёт интервью. А его всё спрашивают и спрашивают о Спартаке...
ABir
ABir
сегодня в 22:23
А что он ещё может сказать. Если он в своих высказываниях не упомянет Спартак, его вообще никто слушать не будет.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 22:16
Однажды Андрей Канчельскис сыграл один матч в составе московского «Спартака». Это произошло 22 мая 1994 года в матче с бразильским клубом «Палмейрас» на московском турнире в честь 65-летия со дня рождения Льва Ивановича Яшина.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:13
А как же Стас Михайлов??
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:06
Каждая сосиска строит из себя ливерную колбасу !
старина
старина
сегодня в 22:02
Горилка твой главный враг.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:59, ред.
Сам себя накручивает и подогревает. Лавры Червиченко и Мостового покоя не дают
pomor45
pomor45
сегодня в 21:44
Маразматическая шутка.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:40
А нам то это зачем
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:37
чё наговорил
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