Канчельскис: «„Спартак“ — мой главный враг»

Бывший футболист сборной России заявил, что не поддерживает «Спартак».

Я симпатизирую «Спартаку»? Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите? Меня разорвут просто, если я буду болеть за «красно-белых».

Но я их уважаю. Я играл за «Динамо» Киев, а они враги номер один у «Спартака». У меня много друзей «красно-белых», и я буду рад, если их команда чего-нибудь достигнет. Но они не добьются ничего, поверьте мне.