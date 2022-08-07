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Деменко: «У Клаудиньо могут быть проблемы с возвращением в старт»

сегодня, 19:41

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о травме полузащитника питерского клуба Клаудиньо.

Это в любом случае потеря для «Зенита». Что бы мы ни говорили, но это футболист основного состава, игрок атаки. Но не думаю, что это скажется на результатах команды. И все же это футболист высокого уровня, а у тренера есть определенная модель, которая наигрывалась.

У «Зенита» есть футболисты, способные заменить Клаудиньо, однако он в этой модели давал свою скорость, игру. Вопрос — будет ли видоизменена модель. Хорошо, что у Семака есть выбор футболистов, но вот проблемы могут возникнуть уже у Клаудиньо. Если команда будет выигрывать, то тренер может дать понять, что не намерен менять состав.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:44
Всё может быть и быть всё может,
Но лишь того не может быть,
Чего и вовсе быть не может,
И то за деньги может быть
ermak6848
ermak6848 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 20:24
Фантазёр с берегов Невы...
Сп62
Сп62 ответ wparvm8qnz8k (раскрыть)
сегодня в 20:23
Это не логика, это каламбур.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:59
Это его дело
wparvm8qnz8k
wparvm8qnz8k
сегодня в 19:46
ну и логика, и как таких выпускают на сцену...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:43
А может ему сразу не возвращаться? Что за бред несёт Деменко? Спартаковская школа?
Гость
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