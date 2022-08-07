Деменко: «У Клаудиньо могут быть проблемы с возвращением в старт»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о травме полузащитника питерского клуба .

Это в любом случае потеря для «Зенита». Что бы мы ни говорили, но это футболист основного состава, игрок атаки. Но не думаю, что это скажется на результатах команды. И все же это футболист высокого уровня, а у тренера есть определенная модель, которая наигрывалась.

У «Зенита» есть футболисты, способные заменить Клаудиньо, однако он в этой модели давал свою скорость, игру. Вопрос — будет ли видоизменена модель. Хорошо, что у Семака есть выбор футболистов, но вот проблемы могут возникнуть уже у Клаудиньо. Если команда будет выигрывать, то тренер может дать понять, что не намерен менять состав.