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Осенью сборная России может сыграть минимум два товарищеских матча

сегодня, 17:14

Сборная России ведёт переговоры о проведении товарищеских матчей во время осенних сборов.

По данным источника, национальная команда может сыграть контрольные встречи против Ирана и Узбекистана.

Кроме того, сборная России пытается договориться о товарищеских матчах с латиноамериканскими сборными и Китаем.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:20, ред.
Первый матч - контрольный перед второй, судьбоносной (как у нас любят писАть) встречей. Последующие, если таковые будут, - для закрепления игровых навыков, связей между игроками, наигрывания различных схем, и т. д.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:14
А смысл какой от таких игр ? Разве только для галочки.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 17:51
Прорыв!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:50
а для каких таких целей нужны эти матчи????
ДСА
ДСА
сегодня в 17:47
А может и не сыграть...
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 17:42
Сборная РПЛ против сборной Первой Лиги интереснее смотреться будет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:40
Ну пока только так и никак более
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:34
Так я и пишу поэтому, что нужно сдвинуть дни, чтобы не совпали с товарками.
112910415
112910415
сегодня в 17:34
очень полезно, очень интересно (
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:31
Можно было но эти легионеры поедут по своим сборным.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:29
Сборную нужно держать в тонусе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:27
Ну и какой смысл играть против Узбекистана? Там легенда "Спартака" Урунов один из ключевых футболистов, это чтобы понимать уровень.

Лучше против сборной легионеров сыграть. Тем более, что РФС не привязана к товаркам других стран и может найти нейтральное время для этого, чтобы не задублировались игры за сборную у легионеров.

Хотя о чем я говорю, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Бакфалви, Карраскаль и т.п., вынесут нашу сборную вперед ногами.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:17
Сборная должна играть
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