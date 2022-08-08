Осенью сборная России может сыграть минимум два товарищеских матча

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сегодня, 17:14

Сборная России ведёт переговоры о проведении товарищеских матчей во время осенних сборов.

По данным источника, национальная команда может сыграть контрольные встречи против Ирана и Узбекистана.

Кроме того, сборная России пытается договориться о товарищеских матчах с латиноамериканскими сборными и Китаем.