Осенью сборная России может сыграть минимум два товарищеских матча

Сборная России ведёт переговоры о проведении товарищеских матчей во время осенних сборов.
По данным источника, национальная команда может сыграть контрольные встречи против Ирана и Узбекистана.
Кроме того, сборная России пытается договориться о товарищеских матчах с латиноамериканскими сборными и Китаем.
Лучше против сборной легионеров сыграть. Тем более, что РФС не привязана к товаркам других стран и может найти нейтральное время для этого, чтобы не задублировались игры за сборную у легионеров.
Хотя о чем я говорю, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Бакфалви, Карраскаль и т.п., вынесут нашу сборную вперед ногами.
Лучше против сборной легионеров сыграть. Тем более, что РФС не привязана к товаркам других стран и может найти нейтральное время для этого, чтобы не задублировались игры за сборную у легионеров.
Хотя о чем я говорю, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Бакфалви, Карраскаль и т.п., вынесут нашу сборную вперед ногами.