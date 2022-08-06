Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Клопп недоволен календарем АПЛ

сегодня, 08:53

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что он очень недоволен расписанием предстоящего сезона Премьер-лиги из-за влияния чемпионата мира на состояние игроков.

Самый престижный турнир по футболу традиционно проводится в летние месяцы, но в этом году он пройдет в ноябре и декабре из-за погоды в принимающей стране Катаре, где летом слишком жарко.

Впервые за 92-летнюю историю чемпионата мира соревнование проводится в середине европейского внутреннего сезона и гарантирует, что Премьер-лига, наряду с другими высшими лигами по всему миру, будет приостановлена ​​​​на шесть недель.

Если у всех игроков будет перерыв, это не проблема, это хорошо. Это похоже на зимний перерыв, который у меня был в Германии. Проблема заключается в игроках, которые играют на чемпионате мира, это просто неправильно, но это уже давно решено. Когда я начинаю говорить об этом, я очень злюсь. Моя проблема в том, что, хотя все знают, что это неправильно, никто не говорит об этом достаточно часто, чтобы что-то изменить. Что-то должно измениться. Вы не можете без перерыва смотреть на игру первоклассных игроков и говорить: «Боже мой, какие они классные».

Это как с климатом. Мы все знаем, что он должен измениться, но никто не говорит, что мы должны делать. Почему бы нам не поговорить об этом и не составить календарь должным образом? Дамы и господа, ФИФА, Премьер-лига, ФА, — начните разговаривать друг с другом. Этот чемпионат мира будет проходить в очень неподходящий момент. Должна быть одна встреча, на которой все они будут говорить друг с другом, и единственной темой должна быть самая важная часть этой игры — игроки.

Все новости
Кубок России 2022/23 стартует не позднее конца августа
26 июля
Календарь и формат Кубка России могут проясниться в конце недели
26 июля
СлухиВ начале сентября состоится ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита»
20 июля
Календарь раздора. «Зениту» повезло с расписанием, а «Спартак» будет жаловаться
14 июляВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии10
Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках»
14 июля
«Барселона» сыграет за Кубок Гампера с «Пумас»
05 июля
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:50
Всегда кто-то недоволен календарем.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:15
Нужно перенести ЧМ? Подумаешь 12 лет подготовки, 3 месяца до начала ЧМ. Это не главное. Главное, что Клоппа не устраивает календарь.

Он своим нытьем уже надоел. Все команды и игроки будут на равных условиях.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:57
Все правильно говорит.... не в тему ЧМ среди сезона
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 