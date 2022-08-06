Клопп недоволен календарем АПЛ

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сегодня, 08:53

Главный тренер «Ливерпуля» признал, что он очень недоволен расписанием предстоящего сезона Премьер-лиги из-за влияния чемпионата мира на состояние игроков.

Самый престижный турнир по футболу традиционно проводится в летние месяцы, но в этом году он пройдет в ноябре и декабре из-за погоды в принимающей стране Катаре, где летом слишком жарко.

Впервые за 92-летнюю историю чемпионата мира соревнование проводится в середине европейского внутреннего сезона и гарантирует, что Премьер-лига, наряду с другими высшими лигами по всему миру, будет приостановлена ​​​​на шесть недель.