Бека Бека выступил с заявлением после перехода из «Локомотива» в «Ниццу»

Полузащитник обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Ниццу».

Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моём сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач.

От души говорю вам огромное спасибо за всё то, что вы сделали для меня. В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаётесь в моём сердце. Я вас люблю!