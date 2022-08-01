Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Бека Бека выступил с заявлением после перехода из «Локомотива» в «Ниццу»

сегодня, 12:29

Полузащитник Алексис Бека Бека обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Ниццу».

Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моём сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач.

От души говорю вам огромное спасибо за всё то, что вы сделали для меня. В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаётесь в моём сердце. Я вас люблю!

Все новости
Госдума планирует провести совещание об эффективности работы системы Fan ID
Сегодня, 12:55
Карпин: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID»
Сегодня, 08:40
Гендиректор «Сочи»: «Мы надеемся на увеличение количества болельщиков»
Вчера, 12:02
«Как такое может быть?» Тренер «Факела» высказался о введении Fan ID
Вчера, 09:53
Вторую игру РПЛ с Fan ID посетили менее 4000 человек
Вчера, 02:29
Первая игра с Fan ID собрала меньше зрителей, чем в разгар пандемии. Система убьёт посещаемость
30 июляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии12
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:04
и 28-ми матчей (что меньше чемпионата) хватило ему понять, что тут он и 3..й не нужен!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 13:01
Молодец парень! Удачи ему в Ницце!
Loko57
Loko57
сегодня в 12:48
Радует что благодарит, в настоящих реалиях это редкость!
Птица Феникс
Птица Феникс ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:46
Здравствуйте. Что это значит: "Нам жаль что определённый момент связанный с Вашей фигурой не позволяет Вам использовать призы."

Он что - работник сайта? Что это значит? Извините за любопытство, непонятно почему протон не может использовать призы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:34
Ушел вроде по трансферу!И говорит как бы от души!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 