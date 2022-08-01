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Госдума планирует провести совещание об эффективности работы системы Fan ID

сегодня, 12:55

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что в сентябре Госдума планирует провести совещание, на котором будет обсуждаться эффективность системы Fan ID.

Сейчас Минцифры готовят для нас отчет о том, сколько же человек уже получили паспорт болельщика. Мы ждем отчета, чтобы более детально рассмотреть количество посещений матчей, где используется Fan ID. В сентябре мы готовы провести совещание, куда хотим пригласить представителей клубов, футбольной общественности и, наверное, лигу, для того, чтобы узнать, на какой этапе мы находимся. Сейчас на повестке дня два вопроса — внедрение паспорта болельщика и запуск закона о пиве на стадионах России.

С чем связана низкая посещаемость стадионов, где есть Fan ID? Нам нужно увидеть статистику прошлого сезона. Если это действительно связано с Fan ID, то нужно внимательно изучить вопрос и причину. Наша задача — популяризация спорта. Хотим, чтобы на стадионы ходило как можно больше людей, но при этом, чтобы была обеспечена безопасность. В этом и суть принятия данного закона.

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30 июляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии12
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:10, ред.
Мне кажется что любовь к клубу и фан-уйди это совсем разные понятия. Лично я возмущён что просто не могу посмотреть игру любимой команды (подавал документы на получение, но получил отказ).

Самое смешное, что фан-уйди задуман, чтоб якобы отсечь фанатов опасных для общества, а по факту отсекает всех подряд.

На матче Ростова и Химок официально объявили 5000, а по картинке не больше 2000. Самое прикольное что по трансляции постоянно крутили перекличку трибун "Желто - синий", как будто на стадионе не менее 20 000. Я знаю звук когда перекликаются трибуна фанов с другими трибунами. И её начали транслировать после прорвавшегося голоса ребёнка Желто- синий...

Дай Бог, может быть до депутатов наконец дошло, что в нынешних условиях Fan ID вообще не нужен и бесполезен.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
сегодня в 13:08, ред.
Не удивлюсь, если они сравнят вчерашнюю посещаемость игры Ростова с посещаемостью первых игр прошлого сезона, которые из-за коронавирусных ограничений прошли без зрителей, и объявят, что с FanID пришло в разы больше людей, чем в прошлом году
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