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Карпин: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID»

сегодня, 08:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о Fan ID после матча 3-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). Это первый домашний матч ростовской команды в сезоне, его посетили 5,3 тысячи зрителей.

Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно.

До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID. Что мы тут будем делать? Зачем? Из-за чего? У меня много вопросов.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 09:23
А на концерт Басты на том же стадионе можно? И почему можно 30 - 40 тысяч болельщиков пускать на матчи в Москве или в Питере? Там болельщики, а в провинции - быдло?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:02
Спонтанно захочет человек пойти на футбол.... А низя!
Гость
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