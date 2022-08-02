«Стадион может превратиться в обычный театр». Радимов — о Fan ID

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о введении Fan ID.
Оформить его сложно, многие отказываются. Я был на матче «Зенита» против Самары. Если фанатские движения не будут поддерживать команды, то стадион превратится в обычный театр. В первом тайме «Вираж» молчал. Единственное, они кричали «шайбу, шайбу». Конечно, без фанатского движения футбол — ничто. Если это противостояние продолжится дальше, наш футбол только пострадает.
Мне кажется, какой-то компромисс надо найти. Людям ведь стало проблематичнее на футбол попадать. Допустим, приедут ко мне в гости друзья из глубинки, и мы захотим пойти на футбол. А у них нет Fan ID. Надо его оформлять, чтобы купить билеты. Это уже проблема. С современными средствами видеонаблюдения нарушителя можно найти и без Fan ID. Это не составит большого труда.
Сейчас в Петербурге с этим проще — насколько слышал, до декабря ничего вводить не будут, поэтому «Газпром Арена» заполняется, приходят фанаты и на нашу «Смену», где играют «Зенит»-2, «молодежка» и женская команда. Лично мне всегда приятно видеть в Академии наш маленький «вираж» за воротами. Всех приглашаю на футбол.
А вот с теми кто устраивает демарши договариваться не стоит и тем более идти им на уступки. Ни для кого не секрет, что воду мутят те кто точно знает, что не получат Fan ID, так как неоднократно нарушали закон.
Моё личное мнение - "Закон отменять не надо, но доработать обязательно надо".
А вот с теми кто устраивает демарши договариваться не стоит и тем более идти им на уступки. Ни для кого не секрет, что воду мутят те кто точно знает, что не получат Fan ID, так как неоднократно нарушали закон.
Моё личное мнение - "Закон отменять не надо, но доработать обязательно надо".