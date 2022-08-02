«Стадион может превратиться в обычный театр». Радимов — о Fan ID

Главный тренер «Зенита-2» высказался о введении Fan ID.

Оформить его сложно, многие отказываются. Я был на матче «Зенита» против Самары. Если фанатские движения не будут поддерживать команды, то стадион превратится в обычный театр. В первом тайме «Вираж» молчал. Единственное, они кричали «шайбу, шайбу». Конечно, без фанатского движения футбол — ничто. Если это противостояние продолжится дальше, наш футбол только пострадает.

Мне кажется, какой-то компромисс надо найти. Людям ведь стало проблематичнее на футбол попадать. Допустим, приедут ко мне в гости друзья из глубинки, и мы захотим пойти на футбол. А у них нет Fan ID. Надо его оформлять, чтобы купить билеты. Это уже проблема. С современными средствами видеонаблюдения нарушителя можно найти и без Fan ID. Это не составит большого труда.

Сейчас в Петербурге с этим проще — насколько слышал, до декабря ничего вводить не будут, поэтому «Газпром Арена» заполняется, приходят фанаты и на нашу «Смену», где играют «Зенит»-2, «молодежка» и женская команда. Лично мне всегда приятно видеть в Академии наш маленький «вираж» за воротами. Всех приглашаю на футбол.