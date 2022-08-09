Смородская: «Никогда не верила в тренерские способности Юрана»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку главного тренера «Химок» .

Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то. Я не удивлена. Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер.