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Смородская: «Никогда не верила в тренерские способности Юрана»

сегодня, 19:54

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то. Я не удивлена. Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:18
Зачем 41-ы этой курвы постить((
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:18
Мощно провели концовку сезона, мощно начали новый сезон. Действительно, прям цирк какой-то))

Вот что меня бесит, что что любой по сути просто вор типа Смородской у нас сначала "эффективным менеджером" становится, а потом ещё и экспертом до кучи.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:16
Вот стерва! И не обрежешь, ведь, - нечего.
112910415
112910415
сегодня в 20:16
странно ... тут что-то личное !
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:09
Пусть попробует,еще если и дальше,то...У Карпина в Испании ,тоже не пошло,щас нормально,получается!!!
Loko57
Loko57
сегодня в 20:04
Вот это точно, Зенит "вечный" чемпион, но это не значит что Семак хороший тренер)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:00
Ну ты бабка даёшь. А в тебя кто вообще верил и верит !??)
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:59
Такая она.
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