Смородская: «Никогда не верила в тренерские способности Юрана»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то. Я не удивлена. Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер.
Вот что меня бесит, что что любой по сути просто вор типа Смородской у нас сначала "эффективным менеджером" становится, а потом ещё и экспертом до кучи.
Вот что меня бесит, что что любой по сути просто вор типа Смородской у нас сначала "эффективным менеджером" становится, а потом ещё и экспертом до кучи.