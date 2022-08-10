«Динамо» обыграло «Штурм» и пробилось в раунд плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 00:07

Киевское «Динамо» победило «Штурм» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счётом 2:1 и пробилось в раунд плей-офф квалификации.

В первом матче «Динамо» победило 1:0, австрийцы благодаря мячу Расмуса Хойланда перевели игру в дополнительное время в ответном матче на своём поле. Однако затем на 97-й минуте Константин Овчаренко сравнял счёт, а на 112-й Виктор Цыганков принёс «Динамо» победу.

В раунде плей-офф «Динамо» встретится с «Бенфикой».