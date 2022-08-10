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«Динамо» обыграло «Штурм» и пробилось в раунд плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 00:07
ШтурмЛоготип футбольный клуб Штурм (Грац)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоЗакончился в доп. время

Киевское «Динамо» победило «Штурм» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счётом 2:1 и пробилось в раунд плей-офф квалификации.

В первом матче «Динамо» победило 1:0, австрийцы благодаря мячу Расмуса Хойланда перевели игру в дополнительное время в ответном матче на своём поле. Однако затем на 97-й минуте Константин Овчаренко сравнял счёт, а на 112-й Виктор Цыганков принёс «Динамо» победу.

В раунде плей-офф «Динамо» встретится с «Бенфикой».

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Stalker-ato
Stalker-ato ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Понял,спасибо :)
Capral
Capral
сегодня в 00:15
И снова удаление в стане соперников киевлян. Случайность, совпадение??? Не думаю. А вот, в отборочном матче к ЧМ с Уэльсом, судья оказался честным и Украина проиграла....
STVA 1
STVA 1 ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 00:14
Вроде матч считается как проигранный а вот за выход в следующий раунд очков насыплют!
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:13
Может кто подскажет,а как этот матч будут счетать для таблицы коэффициентов УЕФА?
так то в основное время Киев проиграл а так,матч то по итогу выйграл.
Гость
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