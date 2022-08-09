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«Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов

вчера, 23:21
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 3Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

«Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова не сумел пробиться в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Венгерский клуб в третьем раунде квалификации после ничьей 1:1 на выезде с «Карабахом» проиграл дома 1:3.

Дублем за «Карабах» отметился Ибрахима Ваджи, один гол на счету Абделлы Зубира. У «Ференцвароша» гол престижа забил Адама Траоре.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:50
Ничего удивительного. Такой тренер как Черчесов, должен был вылететь, именно от такого соперника. Проиграть сильному- явление нормальное. А вот такому сопернику попасть, надо особый талант иметь.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:23
Влетел со ставками по полной!)))
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Предсказуемо
Gahi
Gahi
сегодня в 00:07
В этом матче почему-то предпочтение отдавали хозяевам, хотя после первой игры было видно, что "Карабах" достаточно хорошо играл и создавал моменты. Нужно так же отметить что по разным причинам многие ключевые игроки отсутствовали в домашнем матче. В ответной игре с первых минут вышел в стартовом составе Кади Боргес который и сделал две голевые передачи на 7 минуте отличился Абделла Зубир, а на 54 минуте Ваджи Ибрахима. Ричард Алмейда вышел на замену на 58 минуте также принял участие в третьем голе после голевой передачи Шейдаева снова отличился Ваджи на 78 минуте. Единственное, что смогли сделать подопечные Станислава Черчесова так это забить гол престижа на 86 минуте отличился Траоре. И как сказал перед матчем тренер "Карабаха" Гурбанов - "В обороне каждой команды бывают бреши. Мы всегда обращаем на это внимание, когда атакуем. Стараемся исправить этот недостаток. Может в этой игре особо поработаем над этим". Так что хороший анализ и правильные выводы помогли заслуженно победить гостям в этом матче. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:04
Теперь куда усатому ?
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:57
многие думаю проглядели этот момент, лично для меня Карабах сильный орешек.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:54
Лично у меня на многих сайтах зашло ОЗ(ДА) а исход был непонятен!Достаточно было глянуть результаты Карабаха в этом розыгрыше ЛЧ
9bx28v56j994
9bx28v56j994
вчера в 23:43
Бывает и такое
karnager
karnager
вчера в 23:40
Пора брить усы
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:39
Стас, в следующим году доберемся до финала.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:38
Очень неожиданный результат - отлететь дома от явного аутсайдера. И в третьем туре, боюсь, авторитет чабана в Венгрии сейчас несколько поблек.

А болельщики из Агдама могут точно сегодня на практике проверить строчки из песни Billy's Band "Двести кубиков "Агдама" - это много или мало")
протон
протон
вчера в 23:36
Честно скажу, многие прогорели на этой ставке
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 23:30
Упс
SonicStar
SonicStar
вчера в 23:29
Ничего страшного. Как говорит чобан "Результата нет, но работа идёт"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:29
Ну, всё, Дзюба точно не поедет теперь к Стасяну.
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