«Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов

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вчера, 23:21

«Ференцварош» российского тренера не сумел пробиться в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Венгерский клуб в третьем раунде квалификации после ничьей 1:1 на выезде с «Карабахом» проиграл дома 1:3.

Дублем за «Карабах» отметился Ибрахима Ваджи, один гол на счету Абделлы Зубира. У «Ференцвароша» гол престижа забил Адама Траоре.