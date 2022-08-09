«Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов

«Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова не сумел пробиться в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Венгерский клуб в третьем раунде квалификации после ничьей 1:1 на выезде с «Карабахом» проиграл дома 1:3.
Дублем за «Карабах» отметился Ибрахима Ваджи, один гол на счету Абделлы Зубира. У «Ференцвароша» гол престижа забил Адама Траоре.
А болельщики из Агдама могут точно сегодня на практике проверить строчки из песни Billy's Band "Двести кубиков "Агдама" - это много или мало")
А болельщики из Агдама могут точно сегодня на практике проверить строчки из песни Billy's Band "Двести кубиков "Агдама" - это много или мало")