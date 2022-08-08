Дерби Татарстана завершилось вничью. «Рубин» не может победить уже 3 матча

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сегодня, 21:23

«Нефтехимик» и «Рубин» в рамках матча Первой лиги сыграли вничью. Дерби Татарстана, которое «Рубин» перед игрой окрестил как «Эль-Татарико», завершилось вничью 2:2.

За «Рубин» отметились Виталий Лисакович (2-я минута) и Джоэль Фамейе (68), у «Нефтехимика» забили Роман Денисов (49) и Павел Котов (76).

Подопечные Леонида Слуцкого не могут одержать победу на протяжении трех матчей подряд (две ничьи и одно поражение) и занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав пять очков. «Нефтехимик» после четырех матчей занимает 10-е место в таблице с пятью очками.