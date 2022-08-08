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Дерби Татарстана завершилось вничью. «Рубин» не может победить уже 3 матча

сегодня, 21:23
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Нефтехимик» и «Рубин» в рамках матча Первой лиги сыграли вничью. Дерби Татарстана, которое «Рубин» перед игрой окрестил как «Эль-Татарико», завершилось вничью 2:2.

За «Рубин» отметились Виталий Лисакович (2-я минута) и Джоэль Фамейе (68), у «Нефтехимика» забили Роман Денисов (49) и Павел Котов (76).

Подопечные Леонида Слуцкого не могут одержать победу на протяжении трех матчей подряд (две ничьи и одно поражение) и занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав пять очков. «Нефтехимик» после четырех матчей занимает 10-е место в таблице с пятью очками.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:56
Что Сайманов с командой делает, отпустил бы стэндапера уже в КВН, а взял бы тренера...
Gahi
Gahi
сегодня в 21:50
Можно сказать что "Эль-Татарико" получилось интересным и результативным, было забито четыре гола и удаление у команды "Рубина" Олега Иванова на 57 минуте матча. Что создавала ещё больше интриги в этой игре, но командам удалось только обменяться голами за это время и утвердить окончательный счёт 2:2. Конечно от "Рубина" ждут большего того что команда показывает на старте нового сезона в новой для себя лиге. И такой результат должен серьёзно заставить наставника команды Леонида Слуцкого обратить внимание на игру футболистов и ту тактику которую он выбирает как тренер против каждой конкретной команды своих соперников. Чтобы впредь не терять очки, которых может и не хватить в конце сезона для выхода команды в РПЛ.
rrrvb9f3m7gx
rrrvb9f3m7gx
сегодня в 21:38
эх Леня, и здесь тебе не фартит...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:34
Слуцкий, ты сам уйди...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:31
Что стало с Рубином не понятно!
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