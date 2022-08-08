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Очередные осечки «Рубина» и «Уфы». Итоги 4-го тура Первой лиги

сегодня, 22:07

Закончились все матчи 4-го тура Первой лиги.

«Енисей» — «Велес» 2:1
Голы: Масловский Александр 6, Молтенинов Илья 36 — Логуа Ираклий 46

«СКА-Хабаровск» — «Акрон» 3:0
Голы: Мирошниченко Никита 16, Гащенков Михаил 60, Алиев Саид 74

«Родина» — «Волгарь» 0:0

«Уфа» — «Алания» 1:3
Голы: Хосонов Хетаг 90+3 (автогол) — Багаев Алан 40, Багаев Алан 53, Хугаев Алан 87

«Волга» — «Кубань» 1:4
Голы: Магомадов Чингиз 69 (пенальти) — Абдоков Нури 9 (пенальти), Сидоров Максим 28 (пенальти), Мосейчук Илья 45+1, Чуканов Андреа 83

«КАМАЗ» — «Краснодар-2» 1:1
Голы: Пальцев Валентин 28 — Пивоваров Дмитрий 54

«Динамо» Махачкала — «Шинник» 2:1
Голы: Магомедов Ражаб 27, Агабалаев Чингиз 86 — Самойлов Дмитрий 64

«Нефтехимик» — «Рубин» 2:2
Голы: Денисов Роман 49, Котов Павел 76 — Лисакович Виталий 2, Фамейе Джоэль 68

«Балтика» — «Арсенал» Тула 1:0
Гол: Лазарев Владислав 75

Очередные осечки «Рубина» и «Уфы». Итоги 4-го тура Первой лиги

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:51, ред.
Интересно, Лёня там написал новый рэпчик? Всего-то немного переделать прошлый хит

Эйт, севен, сикс, файф... ФНЛ СуперКайф
Фор, фри, ту, ван... Я шатал Татарстан

ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:30
Что то у фк РУБИН совсем какой то спад наступил в команде...
Беда , да и только...
drug01
drug01
сегодня в 22:20
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