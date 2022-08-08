Очередные осечки «Рубина» и «Уфы». Итоги 4-го тура Первой лиги

Закончились все матчи 4-го тура Первой лиги.
«Енисей» — «Велес» 2:1
Голы: Масловский Александр 6, Молтенинов Илья 36 — Логуа Ираклий 46
«СКА-Хабаровск» — «Акрон» 3:0
Голы: Мирошниченко Никита 16, Гащенков Михаил 60, Алиев Саид 74
«Родина» — «Волгарь» 0:0
«Уфа» — «Алания» 1:3
Голы: Хосонов Хетаг 90+3 (автогол) — Багаев Алан 40, Багаев Алан 53, Хугаев Алан 87
«Волга» — «Кубань» 1:4
Голы: Магомадов Чингиз 69 (пенальти) — Абдоков Нури 9 (пенальти), Сидоров Максим 28 (пенальти), Мосейчук Илья 45+1, Чуканов Андреа 83
«КАМАЗ» — «Краснодар-2» 1:1
Голы: Пальцев Валентин 28 — Пивоваров Дмитрий 54
«Динамо» Махачкала — «Шинник» 2:1
Голы: Магомедов Ражаб 27, Агабалаев Чингиз 86 — Самойлов Дмитрий 64
«Нефтехимик» — «Рубин» 2:2
Голы: Денисов Роман 49, Котов Павел 76 — Лисакович Виталий 2, Фамейе Джоэль 68
«Балтика» — «Арсенал» Тула 1:0
Гол: Лазарев Владислав 75
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