Ганчаренко сменит Бородюка в «Торпедо»

1660074957

сегодня, 22:55

«Торпедо» определилось с новым главным тренером. Вместо команду возглавит .

Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.

На данный момент «Торпедо» набрало одно очко после четырёх туров РПЛ и находится на 15 месте.