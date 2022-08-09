Ганчаренко сменит Бородюка в «Торпедо»

«Торпедо» определилось с новым главным тренером. Вместо Александра Бородюка команду возглавит Виктор Ганчаренко.
Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.
На данный момент «Торпедо» набрало одно очко после четырёх туров РПЛ и находится на 15 месте.
В России Ганчаренко тренировал «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».
Трудно сказать, что и когда пошло не так, да и при всех неудачах Витя - очень молодой тренер всё ещё, поэтому пора возвращаться на топ-уровень.
Ну посмотрим, будет ли камбек.
Трудно сказать, что и когда пошло не так, да и при всех неудачах Витя - очень молодой тренер всё ещё, поэтому пора возвращаться на топ-уровень.
Ну посмотрим, будет ли камбек.