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Ганчаренко сменит Бородюка в «Торпедо»

сегодня, 22:55

«Торпедо» определилось с новым главным тренером. Вместо Александра Бородюка команду возглавит Виктор Ганчаренко.

Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.

На данный момент «Торпедо» набрало одно очко после четырёх туров РПЛ и находится на 15 месте.

В России Ганчаренко тренировал «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 23:16
Вообще, Абрамович паразит мог бы и купить Торпедо. А то ходит там , то Челси купит, то теперь какие то турецкие клубы хочет покупать. Торпедо купи!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 23:16
Не знаю, не знаю... Поистрепался картофельный папа, и, если Бородюк просто нельзя причислить к высшему кругу тренеров, то Витя близок к тому, чтобы из него выбыть.

Трудно сказать, что и когда пошло не так, да и при всех неудачах Витя - очень молодой тренер всё ещё, поэтому пора возвращаться на топ-уровень.

Ну посмотрим, будет ли камбек.
AleS
AleS
сегодня в 23:15
Смотрел обзоры матчей Торпедо, мне показалось у команды есть игра, думаю, рановато Бородюка убрали
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 23:07
Шило на мыло
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:01
Это как раз ему по способностям :Поднять слабую команду места на два-три.Могут до переходняков добраться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:00
Оо,Гончар появился,терь дела попрут, как в ЦСКА в своё время! 😜
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