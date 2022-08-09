Губерниев сообщил, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что нужно московскому «Спартаку», чтобы бороться за победу в РПЛ в сезоне 2022/23.

После 4 туров «Спартак» делит первое место с ЦСКА .

Для того чтобы «Спартаку» остаться в гонке за лидерство, в первую очередь, нужно доверять Абаскалю. Это прежде всего. Оказалось, что он специалист думающий и, видимо, неплохой. Сейчас нужно ему довериться, и, возможно, молодой тренер через риск проведет команду к таинственному острову сокровищ.