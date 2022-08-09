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Губерниев сообщил, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

сегодня, 20:42

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что нужно московскому «Спартаку», чтобы бороться за победу в РПЛ в сезоне 2022/23.

После 4 туров «Спартак» делит первое место с ЦСКА.

Для того чтобы «Спартаку» остаться в гонке за лидерство, в первую очередь, нужно доверять Абаскалю. Это прежде всего. Оказалось, что он специалист думающий и, видимо, неплохой. Сейчас нужно ему довериться, и, возможно, молодой тренер через риск проведет команду к таинственному острову сокровищ.

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Все комментарии
cmk5dqnvu8q7
cmk5dqnvu8q7
сегодня в 21:48
Один тренер не поможет!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:26
Щас 1-2 поражения, и все заговорят, что пора на выход.
Правда, при новом хозяине может и терпение появится...
makkie
makkie
сегодня в 21:22
Куда без умозаключений от Губерниева.
Вечно лезет со своими советами к Спартаку. Лучше бы свой любимый биатлон обсуждал!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:04
Какой же тупой этот губастый.
112910415
112910415
сегодня в 20:48
тот случай, когда спорить не приходится
Гость
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