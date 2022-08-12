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Талалаев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

сегодня, 13:36

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высоко отозвался о своем коллеге из московского «Спартака» - Гильермо Абаскале.

Мне очень нравится отдельно взятый Абаскаль. Я и с Каттани беседовал на эту тему, в разговоре с ним понял, что «Спартак» избрал свой путь. Они отказались от индивидуально очень сильного футболиста Бакаева в пользу командного Зиньковского и других командных ребят. Это также индивидуально сильные игроки, но больше работающие на команду. Мне нравится такая концепция.

В футболе не может быть незаменимых или тех, от кого полностью зависит результат. Мне нравится, что у человека есть игровые идеи, и, проигрывая «Зениту» 0:4, он не переходит на пять или семь защитников, а спокойно продолжает развивать ту концепцию, которую себе наметил. Другой вопрос — возможности разные. Вы сравниваете Личку и Абаскаля. У Абаскаля на замену с нами выходят игроки сборной, бывший футболист «Челси» Мозес. И объединять их нельзя, у каждого разный инструментарий, который очень сильно отличается.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:46
Он давно это делает! И его двойники))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:46
Талалаев не прав, в спартаке всё зависит от мозес во всяком случае они сами так говорят и готовятся к потере очков с Сочи.
протон
протон
сегодня в 13:39, ред.
Талалаев бы тоже подошел Спартаку.
Философия Талалаева похожа на философию Клоппа.
Гость
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