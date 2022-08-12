Талалаев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Главный тренер грозненского «Ахмата» высоко отозвался о своем коллеге из московского «Спартака» - .

Мне очень нравится отдельно взятый Абаскаль. Я и с Каттани беседовал на эту тему, в разговоре с ним понял, что «Спартак» избрал свой путь. Они отказались от индивидуально очень сильного футболиста Бакаева в пользу командного Зиньковского и других командных ребят. Это также индивидуально сильные игроки, но больше работающие на команду. Мне нравится такая концепция.

В футболе не может быть незаменимых или тех, от кого полностью зависит результат. Мне нравится, что у человека есть игровые идеи, и, проигрывая «Зениту» 0:4, он не переходит на пять или семь защитников, а спокойно продолжает развивать ту концепцию, которую себе наметил. Другой вопрос — возможности разные. Вы сравниваете Личку и Абаскаля. У Абаскаля на замену с нами выходят игроки сборной, бывший футболист «Челси» Мозес. И объединять их нельзя, у каждого разный инструментарий, который очень сильно отличается.