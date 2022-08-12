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Талалаев рассказал, что Кадыров делает для «Ахмата»

сегодня, 13:11

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о влиянии президента Чечни Рамзана Кадырова на функционирование грозненского клуба.

«Ахмат» является лицом Чеченской Республики. Руководит ей Рамзан Кадыров. Конечно, его внимание и влияние велико. В прошлом году он несколько раз приезжал на тренировки команды. Сейчас решаются все организационные вопросы, которые возникают.

Клуб становится более разнообразным. Нам купили комфортабельный автобус, так как не во все места можно добраться на самолете. Скоро привезут криокамеру. Плюс, на нас санкции влияют больше, чем на другие клубы, но мы продолжаем функционировать во многом благодаря тому, что руководитель республики и наш президент, который является председателем Парламента республики, делают все возможное для функционирования команды. После матча с «Зенитом» зашел Магомед Даудов и сказал, что звонил президент республики и поздравил с неплохим результатом, ему очень понравилось качество игры. Было очень приятно.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:33
После матча с «Зенитом» зашел Магомед Даудов и сказал, что звонил президент республики...

А я думал, что в раздевалке установлены большие колонки и Кадыров в них орёт в перерыве и после матча.
протон
протон
сегодня в 13:29
Продолжайте Терек в том же духе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:13
Без Кадырова небыло бы Ахмата!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:12
Лишнего он не расскажет
Гость
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