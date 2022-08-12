Сёмин допустил, что Дзюба устал от футбола и может завершить карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о перспективах российского нападающего .

Бесполезно гадать, почему Дзюба до сих пор не играет в футбол. Не знаю, что у него в голове. Может ли он завершить карьеру? Он не выглядел человеком, который уже не способен переносить физические нагрузки.

Может, Дзюба просто эмоционально устал от футбола и хочет закончить. Не знаю. Думаю, пару лет он еще точно способен поиграть.