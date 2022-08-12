Сёмин допустил, что Дзюба устал от футбола и может завершить карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах российского нападающего Артема Дзюбы.
Бесполезно гадать, почему Дзюба до сих пор не играет в футбол. Не знаю, что у него в голове. Может ли он завершить карьеру? Он не выглядел человеком, который уже не способен переносить физические нагрузки.
Может, Дзюба просто эмоционально устал от футбола и хочет закончить. Не знаю. Думаю, пару лет он еще точно способен поиграть.
Вот вы его обвиняете, что он выкатывает мощные условия по контракту, но вам не кажется, что это сугубо его личное дело?
Я ещё понял бы, если Дзюба раздавал на право и налево интервью и жаловался бы, что его никто не хочет брать.
Отсюда и вопрос: "А в чём это Артём виноват?"
Может виноват в том, что скрылся от прессы и от всех и занимается своими делами тихо?
И откуда вам знать, что он там зажимает и тем более о том, что у него нет бабла?
Как раз таки бабла скорее всего у него навалом, вот поэтому и не соглашается на мелочь, хотя это его дела и не нам с вами за него решать.
Вот вы его обвиняете, что он выкатывает мощные условия по контракту, но вам не кажется, что это сугубо его личное дело?
Я ещё понял бы, если Дзюба раздавал на право и налево интервью и жаловался бы, что его никто не хочет брать.
Отсюда и вопрос: "А в чём это Артём виноват?"
Может виноват в том, что скрылся от прессы и от всех и занимается своими делами тихо?
И откуда вам знать, что он там зажимает и тем более о том, что у него нет бабла?
Как раз таки бабла скорее всего у него навалом, вот поэтому и не соглашается на мелочь, хотя это его дела и не нам с вами за него решать.
Дзюба устал от футбола, от всей этой шумихи возле себя и сделал себе отпуск.
Но вот люди уже не могут жить без Дзюбы. Артёма нет нигде, а об нём разговаривают, скучают. Особенно нравятся спартачи, которые каждый раз кричат, что бы им даже не напоминали про Дзюбу, но каждый раз сами с удовольствием вспоминают о Дзюбе.
Так, что как бы вы все не ругали и не выливали грязь на Дзюбу вы просто не можете без него, особенно спартачи!!!
Дзюба устал от футбола, от всей этой шумихи возле себя и сделал себе отпуск.
Но вот люди уже не могут жить без Дзюбы. Артёма нет нигде, а об нём разговаривают, скучают. Особенно нравятся спартачи, которые каждый раз кричат, что бы им даже не напоминали про Дзюбу, но каждый раз сами с удовольствием вспоминают о Дзюбе.
Так, что как бы вы все не ругали и не выливали грязь на Дзюбу вы просто не можете без него, особенно спартачи!!!