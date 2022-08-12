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Сёмин допустил, что Дзюба устал от футбола и может завершить карьеру

сегодня, 13:31

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах российского нападающего Артема Дзюбы.

Бесполезно гадать, почему Дзюба до сих пор не играет в футбол. Не знаю, что у него в голове. Может ли он завершить карьеру? Он не выглядел человеком, который уже не способен переносить физические нагрузки.

Может, Дзюба просто эмоционально устал от футбола и хочет закончить. Не знаю. Думаю, пару лет он еще точно способен поиграть.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:47
А в чём это Артём виноват?
Вот вы его обвиняете, что он выкатывает мощные условия по контракту, но вам не кажется, что это сугубо его личное дело?
Я ещё понял бы, если Дзюба раздавал на право и налево интервью и жаловался бы, что его никто не хочет брать.
Отсюда и вопрос: "А в чём это Артём виноват?"
Может виноват в том, что скрылся от прессы и от всех и занимается своими делами тихо?
И откуда вам знать, что он там зажимает и тем более о том, что у него нет бабла?
Как раз таки бабла скорее всего у него навалом, вот поэтому и не соглашается на мелочь, хотя это его дела и не нам с вами за него решать.
альсато
альсато
сегодня в 13:43
Закончился Артем как футболист (на высоком уровне)...если даже и будет продолжение-то будет не в радость и ему самому и тому, кто его пригласит.....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:41
Он не стоит,чтобы о нем говорили.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 13:40
Да что тут гадать, просто он бы ирад, да его никто не зовёт.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:39
Возможно Палыч прав.
Дзюба устал от футбола, от всей этой шумихи возле себя и сделал себе отпуск.
Но вот люди уже не могут жить без Дзюбы. Артёма нет нигде, а об нём разговаривают, скучают. Особенно нравятся спартачи, которые каждый раз кричат, что бы им даже не напоминали про Дзюбу, но каждый раз сами с удовольствием вспоминают о Дзюбе.
Так, что как бы вы все не ругали и не выливали грязь на Дзюбу вы просто не можете без него, особенно спартачи!!!
протон
протон
сегодня в 13:33
Да Артём сам виноват! Без 5 минут 34 года, а выкатывает мощные условия по контракту. Хотел поиграть в европе? Вали к Стасу, приглашали же! Думается, что в конференции поиграет, еврокубки как-никак. А так по сути Тёма булки зажал и удовольствия как бы нет, да и бабла тоже...
t2zeckrpc4be
t2zeckrpc4be
сегодня в 13:33
Рука особенно устала
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