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Колосков: «Ну приедут блогеры играть, какой от этого интерес?»

вчера, 23:51

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о включении клубов Медиалиги в турнирную сетку Кубка России.

Мне эта идея не нравится. В кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России — все было четко выстроено. Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут. То, что клубы РПЛ не будет играть с командами из низших лиг, — тоже минус.

В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть. Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск — какой от этого интерес у местных любителей футбола? То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-Лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует.

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