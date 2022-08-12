Вяльбе — о вхождении в совет директоров «Спартака»: «За футболом не слежу»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слухи о своем вхождении в совет директоров московского футбольного клуба «Спартак».

Болею ли я за ЦСКА ? Я вообще не знаю, за кого я болею. Я просто была в Центральном спортивном клубе Армии, когда бегала. А за кого я болею — мне сложно сказать. Я как‑то вообще, честно сказать, за футболом не сильно слежу. Слухи про «Спартак»? Я не знаю, не могу ничего комментировать. Со мной никто не общался.