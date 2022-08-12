Вяльбе — о вхождении в совет директоров «Спартака»: «За футболом не слежу»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слухи о своем вхождении в совет директоров московского футбольного клуба «Спартак».
Болею ли я за ЦСКА? Я вообще не знаю, за кого я болею. Я просто была в Центральном спортивном клубе Армии, когда бегала. А за кого я болею — мне сложно сказать. Я как‑то вообще, честно сказать, за футболом не сильно слежу. Слухи про «Спартак»? Я не знаю, не могу ничего комментировать. Со мной никто не общался.
Байкал-38 / Звезда по имени Солнце
Вы всегда задираетесь, а чё так? Займитесь своим делом, господин!
Байкал-38 / Звезда по имени Солнце
Вы всегда задираетесь, а чё так? Займитесь своим делом, господин!
Похоже Федуна конкретно двигают с управления в простые акционеры.
Возможно, для самого Спартак это будет во благо, но сейчас и скорее всего осенью и зимой будет разворачиваться основные сражение на этом фронте и сколько продлится неизвестно. Возможны суды уже после передела.
Но всё это может сказаться на самой команде и на игроках, а если пойдут осечки, потеря очков, то начнётся старая песня.
Похоже Федуна конкретно двигают с управления в простые акционеры.
Возможно, для самого Спартак это будет во благо, но сейчас и скорее всего осенью и зимой будет разворачиваться основные сражение на этом фронте и сколько продлится неизвестно. Возможны суды уже после передела.
Но всё это может сказаться на самой команде и на игроках, а если пойдут осечки, потеря очков, то начнётся старая песня.