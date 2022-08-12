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Вяльбе — о вхождении в совет директоров «Спартака»: «За футболом не слежу»

сегодня, 13:57

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слухи о своем вхождении в совет директоров московского футбольного клуба «Спартак».

Болею ли я за ЦСКА? Я вообще не знаю, за кого я болею. Я просто была в Центральном спортивном клубе Армии, когда бегала. А за кого я болею — мне сложно сказать. Я как‑то вообще, честно сказать, за футболом не сильно слежу. Слухи про «Спартак»? Я не знаю, не могу ничего комментировать. Со мной никто не общался.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:53
За футболом не слежу но подоить федуна хочу.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 14:46
Тем веселее будет для всех.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:44
Хорошая шутка получилась.
dok66
dok66
сегодня в 14:37
Это изначально было смешно .
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 14:19
HR Спартака: «Вы не следите за футболом? Вы приняты!»
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 14:08
Байкал-38. / Звезда по имени Солнце
Байкал-38 / Звезда по имени Солнце

Вы всегда задираетесь, а чё так? Займитесь своим делом, господин!
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 14:06
Тем веселее будет, если её возьмут. Эту фразу будут вспоминать постоянно :)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:05
Сейчас вокруг Спартака в процессе передела будет много слухов и скандалов.
Похоже Федуна конкретно двигают с управления в простые акционеры.
Возможно, для самого Спартак это будет во благо, но сейчас и скорее всего осенью и зимой будет разворачиваться основные сражение на этом фронте и сколько продлится неизвестно. Возможны суды уже после передела.
Но всё это может сказаться на самой команде и на игроках, а если пойдут осечки, потеря очков, то начнётся старая песня.
Гость
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