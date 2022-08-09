Команды РПЛ зря не берут их на работу. На рынке – 6 свободных тренеров, 4 из них возглавляли топ-клубы

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сегодня, 12:56

После первой отставки пора задуматься о замене

В РПЛ уже успела последовать первая отставка тренера в новом сезоне. В понедельник «Урал» объявил о расторжении контракта с Игорем Шалимовым, который возглавлял команду на протяжении года. Теперь специалист может найти себе новый клуб, «шмелям» тоже потребуется заняться поиском нового наставника. На рынке есть несколько кандидатов без клубной принадлежности.

Александр Кержаков

Последним местом работы экс-форварда сборной России стал «Пари Нижний Новгород». Специалиста назначили сразу после выхода в Российскую Премьер-лигу под задачу сохранить прописку в элитном дивизионе. В результате команда избежала попадания в зону стыковых матчей, но тренера нижегородцы решили поменять.

Смущают в этой ситуации причины принятого решения – Галактионов, который занял место Александра, якобы больше подходит под омоложение состава. Но такой шаг чреват ослаблением костяка команды. «Пари НН» — не топ и даже не крепкий середняк, не в их положении отказываться от игроков, которые в прошлом сезоне обеспечили сохранение прописки в РПЛ . Отказ от Кержакова – из этой же оперы.

Даже при том, что «Пари НН» на тот момент был аутсайдером и только вышел из Первой лиги, тренер отмечал важность избегать выстраивания глухой обороны. В частности, после разгрома от «Зенита» в первом круге (1:5) он отмечал:

Самое главное для меня, как оказалось и для ребят, – играть в футбол. Можно сесть в низкий блок, насытить оборону и надеяться на шальную контратаку. Но лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться, как было с «Локомотивом» – и пропустить на последней минуте. Лучше проиграть так, разобрать ошибки, сделать выводы.

В качестве наставника нижегородцев Александр запомнился победами над «Сочи», «Спартаком», «Динамо» и «Зенитом». Как тренер Кержаков еще не заработал себе имя, поэтому не отказывался от проектов «Пари НН» и «Томи». Может возглавить и «Урал».

Виктор Ганчаренко

Белорусский тренер решил взять мини-паузу после отставки из «Краснодара». За плечами у Виктора – еще и работа в ЦСКА , скромные команды специалист не возглавлял уже давно. В московском клубе Ганчаренко запомнился двумя победами над «Реалом» в Лиге чемпионов сезона 2018/19.

«Краснодару» он привил работу в прессинге – к октябрю прошлого года южане лидировали по интенсивности прессинга и опережали «Динамо» Сандро Шварца и «Спартак» Руя Витории. Южане стали более ориентированы на контратаки, чем при Мураде Мусаеве.

О принципах, которые Ганчаренко прививает «Краснодару», рассказал Виктор Классон:

С Гончаренко мы играем в более вертикальный футбол, его идеи заключаются в этом. У нас хороший микс. Считаю, что мы стали сильнее при игре в обороне, активно прессингуем. Стиль «Краснодара» сохранился, но в него добавились нотки вертикального футбола.

Хотя после работы в стане «быков» и «армейцев», которые боролись за медали, у Виктора стали появляться варианты лишь с клубами из Саудовской Аравии и Азербайджана. На этом фоне даже предложение от «Урала» выглядело бы более предпочтительным. Осложняет ситуацию неоднозначная история с уходом Ганчаренко из «Урала» в 2015 году. Она произошла после ничейного матча с «Ахматом» — сообщалось, что уральцы намеренно отдали сопернику очки. Букмекеры, зная об этом заранее, давали меньший коэффициент на победу грозненцев. Помешает ли старая история возвращению Виктора в Екатеринбург?

Александр Тарханов

Ветеран тренерского цеха в 90-е и 00-е успел поработать в «Спартаке», ЦСКА , сборной России, «Торпедо» и «Крыльях Советов». В послужном списке также значится «Урал». При Тарханове «шмели» были более ориентированы на атаку, могли доставить проблемы даже «Зениту» и в яркой манере обыгрывали «Спартак», когда только вернулись на «Екатеринбург-Арену».

Возможно, для клуба, который борется за топ-5 Премьер-Лиги, Тарханов не подойдет, но середняку или аутсайдеру чемпионата помочь может. «Урал» Александр спасал и ранее. К тому же, по недавним слухам, клуб из Екатеринбурга рассмотрит на должность наставника команды специалиста, который уже работал в системе уральцев.

Алексей Березуцкий

Закончивший карьеру экс-защитник «армейцев» слишком рано встал у руля «красно-синих» и ожидаемо провел крайне противоречивый сезон. Яркий всплеск был недолгим – после зимней паузы и усиления состава ЦСКА выдал мощную серию из пяти побед в феврале-марте. За ней последовал сильнейший спад. Команда расклеилась, забыла, как играть на победу и быстро откатилась на пятое место, попутно вылетев из Кубка России.

Логичным шагом сейчас выглядел бы переход в более скромный клуб, где на Березуцкого будут оказывать меньшее давление. Игнашевич начал с команд Первой лиги и после «Торпедо» пошел в «Балтику». Алексею стоит последовать примеру экс-напарника по команде.

Юрий Семин

Союз Семина с «Локомотивом» выглядел нерушимым до прихода Василия Кикнадзе. Затем последовала работа в «Ростове», а сейчас Юрий остается без клуба.

Происходящее в столичном коллективе наталкивает на мысль, что Семин может в скором времени вернуться в команду. Немецкий вектор приносит больше вреда, чем пользы, — «железнодорожники», по информации СМИ , взяли под него кредит в 2 миллиарда рублей. Но на выходе «Локо» получает невнятную игру, непонятки в управлении клубом и зону стыковых матчей после четырех туров РПЛ . Цепляться за немцев боссы москвичей будут до последнего, но в случае осуществления чистки именно Семин выглядит следующим тренером «Локомотива».

Спартак Гогниев

Все отметили интересный подход Гогниева к тренерскому процессу в «Алании». Бывший нападающий взялся поднимать владикавказцев из Второй лиги и едва не ворвался в РПЛ . Команда дала фундамент для получения практики Спартака. Во Владикавказе он работал преимущественно с местными футболистами.

«Алания» с Гогниевым заиграла в остро атакующий футбол, где даже голкипер Ростислав Солдатенко периодически выдвигается к центру поля. Как итог, выход в полуфинал Кубка России – только столичное «Динамо» смогло остановить клуб из Владикавказа. Участие в креативном проекте должно было укрепить такую же креативную философию тренера – можно попробовать применить выведенные принципы в команде из элитного дивизиона.