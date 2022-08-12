«Лукойл» активно ищет нового спортивного директора для «Спартака»

Компания «Лукойл» занята активными поисками нового спортивного директора для «Спартака».
В списке кандидатов значатся 7 фамилий, все — россияне. Сейчас процесс поиска исполнителя на эту должность осложнен сезоном отпусков. В сентябре ожидается конкретика по данному вопросу. Помимо прочего, будет обсуждаться вопрос возрождения второй команды, которая была расформирована в мае текущего года.
Ранее спортивным директором «Спартака» был Лука Каттани, который покинул этот пост в июле.
Я тогда усомнился в правильности этих слов, ведь эта должность в отличии от человека должна работать без остановки, иначе через какое-то время может образоваться вакуум и рухнуть вся система.
Сейчас же я стал понимать слова, точнее, что было написано между строк, сейчас можно прочитать следующее: "У меня отжимают Спартак, какой там директор, да мне пофиг на всё".
Посмотрим как новый совет директоров будет руководить Спартаком или Федун ещё поборется за власть?
Я тогда усомнился в правильности этих слов, ведь эта должность в отличии от человека должна работать без остановки, иначе через какое-то время может образоваться вакуум и рухнуть вся система.
Сейчас же я стал понимать слова, точнее, что было написано между строк, сейчас можно прочитать следующее: "У меня отжимают Спартак, какой там директор, да мне пофиг на всё".
Посмотрим как новый совет директоров будет руководить Спартаком или Федун ещё поборется за власть?
Возьмите любого с заправки.
Возьмите любого с заправки.
В принципе уже есть "со страницы" и претенденты - Дзюба, Мостовой, Юран....
В принципе уже есть "со страницы" и претенденты - Дзюба, Мостовой, Юран....