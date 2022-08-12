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«Лукойл» активно ищет нового спортивного директора для «Спартака»

сегодня, 17:11

Компания «Лукойл» занята активными поисками нового спортивного директора для «Спартака».

В списке кандидатов значатся 7 фамилий, все — россияне. Сейчас процесс поиска исполнителя на эту должность осложнен сезоном отпусков. В сентябре ожидается конкретика по данному вопросу. Помимо прочего, будет обсуждаться вопрос возрождения второй команды, которая была расформирована в мае текущего года.

Ранее спортивным директором «Спартака» был Лука Каттани, который покинул этот пост в июле.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:03
Говорят видели Шамиля Газизова в офисе клуба "Спартака" с резюме в руках и с новой программой развития клуба на салфетки.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:50
Типун тебе на язык ! )))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:35, ред.
11 дней тому назад Федун заявил: «Спортивный директор пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани».

Я тогда усомнился в правильности этих слов, ведь эта должность в отличии от человека должна работать без остановки, иначе через какое-то время может образоваться вакуум и рухнуть вся система.

Сейчас же я стал понимать слова, точнее, что было написано между строк, сейчас можно прочитать следующее: "У меня отжимают Спартак, какой там директор, да мне пофиг на всё".

Посмотрим как новый совет директоров будет руководить Спартаком или Федун ещё поборется за власть?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:31
Даю вам наводку,для справки :
Возьмите любого с заправки.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:28
Артёмку берите!))))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:26
Понятно. до сентября будем обсуждать разные варианты...
В принципе уже есть "со страницы" и претенденты - Дзюба, Мостовой, Юран....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:17
Неужели Газизов претендент один из 7 ? Самое лучшее новое - это хорошо забытое старое. Шамиль - самое то для Спартака!
c865cxvdybre
c865cxvdybre
сегодня в 17:13
Ни о чем
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