«Лукойл» активно ищет нового спортивного директора для «Спартака»

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сегодня, 17:11

Компания «Лукойл» занята активными поисками нового спортивного директора для «Спартака».

В списке кандидатов значатся 7 фамилий, все — россияне. Сейчас процесс поиска исполнителя на эту должность осложнен сезоном отпусков. В сентябре ожидается конкретика по данному вопросу. Помимо прочего, будет обсуждаться вопрос возрождения второй команды, которая была расформирована в мае текущего года.

Ранее спортивным директором «Спартака» был Лука Каттани, который покинул этот пост в июле.