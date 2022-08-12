Индзаги: «Нас ждёт тяжёлый и странный сезон»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от предстоящего сезона Серии А.

Мы изучили ситуацию. В последней игре нам очень помогла поддержка болельщиков. На пути к трофею мы действовали сплоченно и уверенно. У нас это получилось, но сейчас нужно думать о будущем. Нас ожидает тяжелый и странный сезон из-за чемпионата мира.

Скоро начнется новый сезон, мы будем сражаться с командами, которые настроены на победу. Мы думаем о «Лечче», у которого есть энтузиазм.