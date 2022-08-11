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Стерлинг назвал причину ухода из «Манчестер Сити»

сегодня, 19:10

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг рассказал о причинах своего ухода из «Манчестер Сити».

Причиной перехода стало стремление чего-то добиться. Я видел, что в «Манчестер Сити» мне уделяли все меньше игрового времени, это время для меня уходило зря. Я пытался бороться и улучшить ситуацию, однако у меня не получилось, и я пришел в «Челси».

«Челси» за последние годы несколько раз выходил в финалы. Это показывает их намерение бороться и двигаться вперед, поэтому с новыми владельцами в переходе был смысл.

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allemz
allemz
сегодня в 19:18
Всем плевать на признания макаки, забыли и расстались как с дурным сном. Отныне это головная боль американцев
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:14
Шаг назад, Челси уже не тот.
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