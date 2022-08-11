Стерлинг назвал причину ухода из «Манчестер Сити»

Нападающий «Челси» рассказал о причинах своего ухода из «Манчестер Сити».

Причиной перехода стало стремление чего-то добиться. Я видел, что в «Манчестер Сити» мне уделяли все меньше игрового времени, это время для меня уходило зря. Я пытался бороться и улучшить ситуацию, однако у меня не получилось, и я пришел в «Челси».

«Челси» за последние годы несколько раз выходил в финалы. Это показывает их намерение бороться и двигаться вперед, поэтому с новыми владельцами в переходе был смысл.