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Гальтье: «Месси показывает пример для всех»

сегодня, 18:12

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье в позитивном ключе высказался о нападающем команды Лионеле Месси.

Это неудивительно. Подобные успехи доказывают профессионализм Лео. Начиная с 4 июля, Лео на каждой тренировке упорно трудился. Он участвует в процессе с улыбкой. Месси показывает пример для всех. Каждый момент работы с ним приносит мне радость. Он выиграл все, кроме чемпионата мира. Лео давно состоялся как игрок, но все равно голоден до побед. Когда Лео улыбается, улыбается вся команда. На тренировках все его любят и уважают, это чувствуется.

Ранее слухи отправляли аргентинца обратно в «Барселону».

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 19:16
Настоящие профессионалы на тренировках не трудятся.
По крайней мере Рио Фердинанд всё лето говорил об этом.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 19:05
Лео пример.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:52
"Лео давно состоялся как игрок, но все равно голоден до побед."

Конечно, когда он видит полубанкрота типа "Клермана" стоимость 30 лямов, он прямо дрожит весь.

Это когда вы на "Баварию" попадёте, он полетит на чемпионат галактики по футболу на Тау Кита))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:37
Гальтье: «Месси показывает пример для всех»
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Это типа, пример, как ложкой пользоваться?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:34
Новый трек от рулевого ПСЖ
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:33
Пример хороший..
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:32
Лео пример для подражания.
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