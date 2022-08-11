Гальтье: «Месси показывает пример для всех»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье в позитивном ключе высказался о нападающем команды Лионеле Месси.
Это неудивительно. Подобные успехи доказывают профессионализм Лео. Начиная с 4 июля, Лео на каждой тренировке упорно трудился. Он участвует в процессе с улыбкой. Месси показывает пример для всех. Каждый момент работы с ним приносит мне радость. Он выиграл все, кроме чемпионата мира. Лео давно состоялся как игрок, но все равно голоден до побед. Когда Лео улыбается, улыбается вся команда. На тренировках все его любят и уважают, это чувствуется.
Ранее слухи отправляли аргентинца обратно в «Барселону».
По крайней мере Рио Фердинанд всё лето говорил об этом.
По крайней мере Рио Фердинанд всё лето говорил об этом.
Конечно, когда он видит полубанкрота типа "Клермана" стоимость 30 лямов, он прямо дрожит весь.
Это когда вы на "Баварию" попадёте, он полетит на чемпионат галактики по футболу на Тау Кита))
Конечно, когда он видит полубанкрота типа "Клермана" стоимость 30 лямов, он прямо дрожит весь.
Это когда вы на "Баварию" попадёте, он полетит на чемпионат галактики по футболу на Тау Кита))
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Это типа, пример, как ложкой пользоваться?
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Это типа, пример, как ложкой пользоваться?