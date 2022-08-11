Гальтье: «Месси показывает пример для всех»

Главный тренер ПСЖ в позитивном ключе высказался о нападающем команды .

Это неудивительно. Подобные успехи доказывают профессионализм Лео. Начиная с 4 июля, Лео на каждой тренировке упорно трудился. Он участвует в процессе с улыбкой. Месси показывает пример для всех. Каждый момент работы с ним приносит мне радость. Он выиграл все, кроме чемпионата мира. Лео давно состоялся как игрок, но все равно голоден до побед. Когда Лео улыбается, улыбается вся команда. На тренировках все его любят и уважают, это чувствуется.