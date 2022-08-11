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Рафаэль Бенитес: «„Рома“ способна участвовать в чемпионской гонке»

сегодня, 21:28

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от выступлений «Ромы» в новом сезоне.

Дибала и Вейналдум – замечательные футболисты. У них полно сильных качеств. Комплектование состава повысит уровень команды

Думаю, «Рома» примет участие в чемпионской гонке. Опыт Моуриньо поможет им в этом. «Рома» должна бороться за высокие места.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:48
Да, Бенитез прав, за Ромой будет очень интересно наблюдать в этом сезоне. И Жозе умеет быть темной лошадкой, надеюсь еще есть порох в нем. Но для чемпионства, конечно, нужно еще качества.
Вот кстати странно что Моу не звонит Кенеди, который, уверен, отлично зайдет Роме и с которым знаком Жозе.
В остальном, надеюсь, пошумит и попадет в зону ЛЧ)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:41
Ну это загнул он
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:38
Посмотрим, время покажет кто и что может.
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