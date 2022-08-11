Рафаэль Бенитес: «„Рома“ способна участвовать в чемпионской гонке»

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от выступлений «Ромы» в новом сезоне.
Дибала и Вейналдум – замечательные футболисты. У них полно сильных качеств. Комплектование состава повысит уровень команды
Думаю, «Рома» примет участие в чемпионской гонке. Опыт Моуриньо поможет им в этом. «Рома» должна бороться за высокие места.
Вот кстати странно что Моу не звонит Кенеди, который, уверен, отлично зайдет Роме и с которым знаком Жозе.
В остальном, надеюсь, пошумит и попадет в зону ЛЧ)
Вот кстати странно что Моу не звонит Кенеди, который, уверен, отлично зайдет Роме и с которым знаком Жозе.
В остальном, надеюсь, пошумит и попадет в зону ЛЧ)