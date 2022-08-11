Рафаэль Бенитес: «„Рома“ способна участвовать в чемпионской гонке»

Бывший тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от выступлений «Ромы» в новом сезоне.

Дибала и Вейналдум – замечательные футболисты. У них полно сильных качеств. Комплектование состава повысит уровень команды

Думаю, «Рома» примет участие в чемпионской гонке. Опыт Моуриньо поможет им в этом. «Рома» должна бороться за высокие места.