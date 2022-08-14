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Ломаев: «Если поражение, есть претензии, выскажите их»

сегодня, 10:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев после матча РПЛ с «Локомотивом» (1:1) рассказал об атмосфере в команде.

Высказал Ежову претензию на эмоциях, это мужская игра, это нормально, когда ты с партнерами играешь, предъявляешь претензии. Я хотел бы, чтобы этого больше было, потому что у нас слишком молодая команда, не хватает людей, которые могут надавить на коллектив, вовремя подсказать, где‑то завести ребят. Потому что иногда, когда заходишь в раздевалку, такое ощущение, что кто‑то умер. Все сидят расстроенные. Если поражение, есть претензии, выскажите их.

Это футбольное поле, на поле высказали и все, все забыли, мы один коллектив, делаем одно дело. Посыл ребятам через это интервью — подсказывайте друг другу, ругайтесь. Ну, ругаться не надо. Но высказывайте друг другу. Мне кажется, ненормально, когда после проигранных матчей заходишь в раздевалку, а все сидят и молчат. Так не должно быть.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:07
Ломаев - герой матча !
1viking17
1viking17 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:52
Абсолютно согласен!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:47
КС был лучше, Локо даже на ничью не наиграл.
Гость
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