Ломаев: «Если поражение, есть претензии, выскажите их»

Вратарь «Крыльев Советов» после матча РПЛ с «Локомотивом» (1:1) рассказал об атмосфере в команде.

Высказал Ежову претензию на эмоциях, это мужская игра, это нормально, когда ты с партнерами играешь, предъявляешь претензии. Я хотел бы, чтобы этого больше было, потому что у нас слишком молодая команда, не хватает людей, которые могут надавить на коллектив, вовремя подсказать, где‑то завести ребят. Потому что иногда, когда заходишь в раздевалку, такое ощущение, что кто‑то умер. Все сидят расстроенные. Если поражение, есть претензии, выскажите их.

Это футбольное поле, на поле высказали и все, все забыли, мы один коллектив, делаем одно дело. Посыл ребятам через это интервью — подсказывайте друг другу, ругайтесь. Ну, ругаться не надо. Но высказывайте друг другу. Мне кажется, ненормально, когда после проигранных матчей заходишь в раздевалку, а все сидят и молчат. Так не должно быть.