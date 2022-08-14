Радимов: «Мантуан решил исход матча»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на победу питерцев над ЦСКА.
В первом тайме игра была «в одни ворота», «Зенит» был гораздо сильнее, и, если бы петербуржцы забили бы два-три гола в первом тайме, было бы более справедливо. А вот после перерыва уже армейцы были ближе к победе. Так что более логичным итогом встречи была бы, наверное, ничья. Но тем интересен футбол, что в нем есть, например, игрок Мантуан, который вышел и решил исход матча. Так как в футболе все решают индивидуальности и моменты.
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А ещё футбол интересен тем, что в нём есть ТАКИЕ арбитры как Кукуян! И ТАКИЕ индивидуальности, как Кукуян, тоже многое решают на футбольном поле, а порой и результат матча.
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А ещё футбол интересен тем, что в нём есть ТАКИЕ арбитры как Кукуян! И ТАКИЕ индивидуальности, как Кукуян, тоже многое решают на футбольном поле, а порой и результат матча.