Мартинс: «Я чувствую себя как дома в России. Мне нравится в „Спартаке“»

Полузащитник заявил, что доволен началом сезона в «Спартаке».

Какие русские слова я уже выучил? Я устал и очень счастлив. Мой учитель? У меня их нет. Мои партнеры — мои учителя. Кто учит меня плохим словам? Никто!

«Спартак» лидирует в таблице, что я чувствую? Ничего. Мы работаем каждый день и продолжим это делать. Я чувствую себя как дома в России, будто мне дают любовь. Мне нравится в «Спартаке». Я живу футболом. Я хочу видеть улыбки болельщиков. Я смотрю на футбол, не на другие вещи. Где мне больше всего комфортнее на поле? На пляже! Я могу играть на многих позициях. Я могу быть и нападающим. Увидите ли вы меня на этой позиции? Нет. Сколько я смогу забить? Это меня не волнует. Главное — победа со «Спартаком».