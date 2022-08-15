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Мостовой: «„Зенит“ вновь показал, что является фаворитом первенства»

сегодня, 10:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).

«Зенит» вновь показал, что является фаворитом первенства по качеству основных игроков и глубине состава, даже отсутствие из-за травмы такого ключевого игрока, как Клаудиньо, не сказывается. По сути все решило индивидуальное мастерство Малкома и Мантуана. ЦСКА сейчас очень зависит от Карраскаля. Он здорово ведет игру армейцев, и его отсутствие в первом тайме сказалось.

В целом понятно, что пока Федотов только на начальной стадии строительства, новички приходят по ходу сезона, их нужно встраивать в игру. Но думаю, что ЦСКА может побороться за медали. Думаю, наряду со «Спартаком» и «Динамо» они побьются за места в тройке, может быть, кто-то еще к ним присоединится. Я бы не исключал, что кто-то бросит вызов и «Зениту» в борьбе за лидерство, но в целом питерцы выглядят однозначными фаворитами.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:17
Для чего этого держат и вью берут?Чтобы он твердил очевидное!?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:16
Америки не открыл!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:14
Чемп только начался,дальше посмотрим как оно будет!
Гость
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