Мостовой: «„Зенит“ вновь показал, что является фаворитом первенства»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).
«Зенит» вновь показал, что является фаворитом первенства по качеству основных игроков и глубине состава, даже отсутствие из-за травмы такого ключевого игрока, как Клаудиньо, не сказывается. По сути все решило индивидуальное мастерство Малкома и Мантуана. ЦСКА сейчас очень зависит от Карраскаля. Он здорово ведет игру армейцев, и его отсутствие в первом тайме сказалось.
В целом понятно, что пока Федотов только на начальной стадии строительства, новички приходят по ходу сезона, их нужно встраивать в игру. Но думаю, что ЦСКА может побороться за медали. Думаю, наряду со «Спартаком» и «Динамо» они побьются за места в тройке, может быть, кто-то еще к ним присоединится. Я бы не исключал, что кто-то бросит вызов и «Зениту» в борьбе за лидерство, но в целом питерцы выглядят однозначными фаворитами.