Мостовой: «„Зенит“ вновь показал, что является фаворитом первенства»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).

«Зенит» вновь показал, что является фаворитом первенства по качеству основных игроков и глубине состава, даже отсутствие из-за травмы такого ключевого игрока, как Клаудиньо, не сказывается. По сути все решило индивидуальное мастерство Малкома и Мантуана. ЦСКА сейчас очень зависит от Карраскаля. Он здорово ведет игру армейцев, и его отсутствие в первом тайме сказалось.