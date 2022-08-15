Галактионов: «В каких-то компонентах даже превосходили „Ростов“»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов дал комментарий после поражения от «Ростова».
С точки зрения организации игры первый тайм был достаточно неплохой. Мы хорошо прессинговали, перекрыли сопернику практически все зоны, но пропустили очень легкие мячи.
Во втором тайме замены усилили игру. Милсон и Сулейманов забили голы, да и в целом, что касается игры в атаке, у нас были хорошие эпизоды. В то же время допускали элементарные ошибки в обороне. Это надо исправлять.
Если происходит какая-то индивидуальная ошибка, то ей предшествует целая череда оплошностей. Поэтому ошибается вся команда и добивается положительного результата вся команда.
Нам очень важно по горячим следам друг другу чего-то не наговорить. Мы проанализируем сегодняшнюю игру, подскажем ребятам, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, улучшим то хорошее, что у нас есть, и исправим недочеты.
«Ростов» – очень хорошая команда, с отлично укомплектованным составом, но мы дали ей бой, а в каких-то компонентах даже превосходили соперника. Однако есть итоговый результат, и его надо принять.
Вопрос тут в чём;
1), в России футбол есть! У нас на юге полно талантов.
2), но с ними надо возиться, воспитывать не только футболиста, но и человека.
3), легче купить ,,темненького»(
И заработать на карман и воспитывать не надо, он готов к труду.(
Ростов пошёл по пути импортозамещения!!!! Браво- Ростов и Карпин!!!
А в Нижнем Новгороде идут другим путём.((((
Вопрос тут в чём;
1), в России футбол есть! У нас на юге полно талантов.
2), но с ними надо возиться, воспитывать не только футболиста, но и человека.
3), легче купить ,,темненького»(
И заработать на карман и воспитывать не надо, он готов к труду.(
Ростов пошёл по пути импортозамещения!!!! Браво- Ростов и Карпин!!!
А в Нижнем Новгороде идут другим путём.((((