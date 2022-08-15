Галактионов: «В каких-то компонентах даже превосходили „Ростов“»

Главный тренер «Пари НН» дал комментарий после поражения от «Ростова».

С точки зрения организации игры первый тайм был достаточно неплохой. Мы хорошо прессинговали, перекрыли сопернику практически все зоны, но пропустили очень легкие мячи.

Во втором тайме замены усилили игру. Милсон и Сулейманов забили голы, да и в целом, что касается игры в атаке, у нас были хорошие эпизоды. В то же время допускали элементарные ошибки в обороне. Это надо исправлять.

Если происходит какая-то индивидуальная ошибка, то ей предшествует целая череда оплошностей. Поэтому ошибается вся команда и добивается положительного результата вся команда.

Нам очень важно по горячим следам друг другу чего-то не наговорить. Мы проанализируем сегодняшнюю игру, подскажем ребятам, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, улучшим то хорошее, что у нас есть, и исправим недочеты.

«Ростов» – очень хорошая команда, с отлично укомплектованным составом, но мы дали ей бой, а в каких-то компонентах даже превосходили соперника. Однако есть итоговый результат, и его надо принять.