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Галактионов: «В каких-то компонентах даже превосходили „Ростов“»

сегодня, 07:45
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов дал комментарий после поражения от «Ростова».

С точки зрения организации игры первый тайм был достаточно неплохой. Мы хорошо прессинговали, перекрыли сопернику практически все зоны, но пропустили очень легкие мячи.

Во втором тайме замены усилили игру. Милсон и Сулейманов забили голы, да и в целом, что касается игры в атаке, у нас были хорошие эпизоды. В то же время допускали элементарные ошибки в обороне. Это надо исправлять.

Если происходит какая-то индивидуальная ошибка, то ей предшествует целая череда оплошностей. Поэтому ошибается вся команда и добивается положительного результата вся команда.

Нам очень важно по горячим следам друг другу чего-то не наговорить. Мы проанализируем сегодняшнюю игру, подскажем ребятам, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, улучшим то хорошее, что у нас есть, и исправим недочеты.

«Ростов» – очень хорошая команда, с отлично укомплектованным составом, но мы дали ей бой, а в каких-то компонентах даже превосходили соперника. Однако есть итоговый результат, и его надо принять.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:38
Странно читать про отличную укомплектованность Ростова. Михаил не в курсе, что в 22 году весной ушло 11 легионеров из Ростова, и латал бреши Карпин из студентов и игроков любительских лиг области . Молодёжь получила шанс, а под руководством умелого тренера заиграла в РПЛ
Вопрос тут в чём;
1), в России футбол есть! У нас на юге полно талантов.
2), но с ними надо возиться, воспитывать не только футболиста, но и человека.
3), легче купить ,,темненького»(
И заработать на карман и воспитывать не надо, он готов к труду.(
Ростов пошёл по пути импортозамещения!!!! Браво- Ростов и Карпин!!!
А в Нижнем Новгороде идут другим путём.((((
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:46
Ростов с победой!
Гость
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