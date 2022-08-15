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Щетинин: «Даже не в курсе, на каком мы месте»

сегодня, 09:41
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об игре своей команды в матче РПЛ против «Пари НН» (4:3).

Самое главное набрали три очка. Простых игр в чемпионате нет, все соперники бьются и стараются, каждый хочет победить. Понятно, что с точки зрения качества при таком счете будут вопросы, можно было гораздо более спокойно доводить матч до победы, но хорошо, что в итоге смогли выиграть.

Довольны ли местом в таблице на данный момент и равенством очков с «Зенитом»? Даже не в курсе, на каком мы месте. Есть только каждая следующая игра. Всегда готовлюсь и думаю только о ней. О каких-то местах и позициях в таблице говорить пока неуместно.

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Все комментарии
s3n6bbufg8tn
s3n6bbufg8tn
сегодня в 09:57
лукавишь хлопец, ну да ладно...
112910415
112910415
сегодня в 09:48
честный, искренний .. ( )
ОПС
ОПС
сегодня в 09:44
Ну, уж место то свое надо бы знать.
Гость
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