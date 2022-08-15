Щетинин: «Даже не в курсе, на каком мы месте»

Полузащитник «Ростова» высказался об игре своей команды в матче РПЛ против «Пари НН» (4:3).

Самое главное набрали три очка. Простых игр в чемпионате нет, все соперники бьются и стараются, каждый хочет победить. Понятно, что с точки зрения качества при таком счете будут вопросы, можно было гораздо более спокойно доводить матч до победы, но хорошо, что в итоге смогли выиграть.

Довольны ли местом в таблице на данный момент и равенством очков с «Зенитом»? Даже не в курсе, на каком мы месте. Есть только каждая следующая игра. Всегда готовлюсь и думаю только о ней. О каких-то местах и позициях в таблице говорить пока неуместно.