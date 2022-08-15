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Личка: «Мы могли обыграть „Торпедо“»

сегодня, 07:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал комментарий после поражения от «Торпедо».

Первый тайм мы играли не быстро, в первые минуты могли выходить с мячом более спокойно. Потом успокоились, и комбинации стали получаться. Но важно забивать, а мы не решали ситуации и, можно сказать, нам повезло, что Воробьеву дали время пробить. В штрафной надо уметь бить в касание и попадать в ворота. Надо улучшать финальную фазу атаки.

В целом команда показывала хорошую игру, создавала моменты, искали мячи между линиями, на фланге, не боялись играть один в один, но с последним решением, пасом, ударом надо прибавлять. При всем уважении к сопернику, сегодня мы могли выиграть 3:0, спокойно закрыть игру и еще больше порадовать болельщиков.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 08:27
Реализация оставляет много вопросов и нареканий. Столько ударов нанесли футболисты "Оренбурга" по воротам и в большинстве случаях мимо створ ворот соперников. Правильно подметил тренер команды Марцел Личка, что нужно работать всей командой над поставленным ударом в завершающий стадии атаки. И чтобы футболисты для начала попадали в створ ворот и тем самым действительно создавали реальную угрозу для гола.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:49
Завершающая фаза, просто ужасное зрелище.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:43
Много моментов запороли...
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