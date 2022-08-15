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Бородюк: «С командой я готов идти куда угодно»

сегодня, 07:48
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение от «Оренбурга».

Получилась сложная игра вдесятером. Надо посмотреть эпизод с красной карточкой, как это произошло. На мой взгляд, это был ключевой момент всего матча.

Результат, конечно, неудовлетворительный. Где-то до удаления играли достаточно хорошо, в каких-то единоборствах в середине поля проигрывали – это плохо. Наверное, поражение в целом закономерное, так как играть вдесятером на уровне РПЛ тяжело.

Ребята очень старались. Были у нас подходы, два момента, эпизод, когда Турищев мог забить… Не знаю, как сложился бы матч дальше. У «Оренбурга» было больше моментов. Но запоминается только результат, он на табло. Проиграли, значит, проиграли.

Оценивать игру команды можно в полном составе, в неполном – учитываются уже другие моменты. Необязательное удаление, плюс все вот так сложилось… Комментировать после проигрыша всегда очень сложно.

С командой я готов идти куда угодно. У нас есть девиз, что мы побеждаем и проигрываем все вместе. Я не отделяю себя от команды. Ребята, повторюсь, очень старались, и никогда публично я не скажу что-то негативное про них. Внутри команды мы, конечно, поговорим.

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Все комментарии
8wqj48ef9tpm
8wqj48ef9tpm
сегодня в 08:42
Это просто слова
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:30
С таким составом далеко не уедешь.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:14
Скоро ФНЛ
g8meetd9qy7j
g8meetd9qy7j
сегодня в 07:56
все правильно, так и должно быть...
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