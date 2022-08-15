Кавазашвили: «Абаскаль знает, что такое атакующий футбол»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура РПЛ .

«Спартак» сейчас – очень сплоченный коллектив. Они разрывают соперника на каждом кусочке поля. Атака гармонично сливается с обороной. При потере мяча они не летят сломя голову к своим воротам, а грамотно играют в обороне. Я впечатлен, это заслуга Абаскаля. Он знает, что такое атакующий футбол!