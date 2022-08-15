Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили: «Абаскаль знает, что такое атакующий футбол»

сегодня, 00:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Спартак» сейчас – очень сплоченный коллектив. Они разрывают соперника на каждом кусочке поля. Атака гармонично сливается с обороной. При потере мяча они не летят сломя голову к своим воротам, а грамотно играют в обороне. Я впечатлен, это заслуга Абаскаля. Он знает, что такое атакующий футбол!

Все новости
Рахимов: «У „Спартака“ великолепный переход из защиты в атаку»
Вчера, 23:14
Мартинс: «Я чувствую себя как дома в России. Мне нравится в „Спартаке“»
Вчера, 23:03
Промес: «Нужно продолжать удивлять соперников»
Вчера, 22:54
Абаскаль: «Я не считаю, что у нас больше шансов на победу, чем у „Динамо“»
Вчера, 22:45
Точилин: «Нынешний „Спартак“ не прощает ошибки»
Вчера, 22:31
Абаскаль посвятил победу над «Сочи» Виктору Мозесу
Вчера, 22:27
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:20
Не стоит раздавать авансов
протон
протон
сегодня в 00:07
Гипотетически если уволят, то очередной тренер для топового клуба в Европе!
Может подвиг Карреры повторить!
Демон рыжий, ты что с Зобниным сделал? Чем ты его обколол? Почему Зобнин бегает за десятерых, финтит как Месси и бьет по воротам почти как нормальный футболист?
Кто бы мог подумать, что с Денисовым, Литвиновым, Хлусевичем, Игнатовым, Зобниным можно построить интересный комбинационный футбол. Видимо у Абаскаля большое тренерское будущее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Спартак заметно стал лучьше!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 