Кавазашвили: «Абаскаль знает, что такое атакующий футбол»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура РПЛ.
«Спартак» сейчас – очень сплоченный коллектив. Они разрывают соперника на каждом кусочке поля. Атака гармонично сливается с обороной. При потере мяча они не летят сломя голову к своим воротам, а грамотно играют в обороне. Я впечатлен, это заслуга Абаскаля. Он знает, что такое атакующий футбол!
Может подвиг Карреры повторить!
Демон рыжий, ты что с Зобниным сделал? Чем ты его обколол? Почему Зобнин бегает за десятерых, финтит как Месси и бьет по воротам почти как нормальный футболист?
Кто бы мог подумать, что с Денисовым, Литвиновым, Хлусевичем, Игнатовым, Зобниным можно построить интересный комбинационный футбол. Видимо у Абаскаля большое тренерское будущее.
Может подвиг Карреры повторить!
Демон рыжий, ты что с Зобниным сделал? Чем ты его обколол? Почему Зобнин бегает за десятерых, финтит как Месси и бьет по воротам почти как нормальный футболист?
Кто бы мог подумать, что с Денисовым, Литвиновым, Хлусевичем, Игнатовым, Зобниным можно построить интересный комбинационный футбол. Видимо у Абаскаля большое тренерское будущее.