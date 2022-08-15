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Геркус сменит Маслова на посту президента «Торпедо»

сегодня, 17:57

Президент «Торпедо» Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин в ближайшее время покинут занимаемые должности.

Новым президентом «Торпедо» станет Илья Геркус, который на данный момент занимает должность коммерческого директора московского клуба. Новое руководство может отправить в отставку главного тренера Александра Бородюка. Под его руководством «Торпедо» набрал только 1 очко в стартовых пяти турах РПЛ.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
сегодня в 19:22, ред.
А вы друзья как ни садитесь…
Gahi
Gahi
сегодня в 19:09
Вроде недавно в "Торпедо" назначили Илью Геркуса на пост директора по стратегическому развитию. Может должность президента клуба "Торпедо" и есть стратегическое развитие клуба для Геркуса. Но учитывая то что при нём за 2,5 года "Локомотив" выиграл Кубок и Чемпионат РПЛ, то остаётся надеяться что и в "Торпедо" Москва произойдут изменения за короткий срок в лучшую сторону. Удачи
Аксинья
Аксинья ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:32
Так ведь мафия бессмертна...
zr4ca3pk5gxx
zr4ca3pk5gxx
сегодня в 18:31
Как я понимаю, в голове у некоторых пользователей есть большой бульдозер, копают, копают, чтобы приносить вред другому. Самое смешное, что после этого они образуют коалицию ангелов, и копают вместе. Да что с вами?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:10
В своё время работая в Локо зарекомендовал себя с положительной стороны.
Он не просто занимал должность, а развивал Локо. Были же времена.
Единственная его ошибка это открытая конфронтация с Палычем, что собственно и вызывало недовольство болельщиков. Но это единственный минус в его работе. Да у Палыча непростой характер и просто надо было найти общий язык или стараться не трогать его.
В чемпионстве есть не малая доля и его заслуги.
Да была после увольнения какая то возня, но эта обычная практика среди чинуш. Я же сужу по результатом Локо. Это один из лучших периодов Локо в новейшей истории.
Удачи Геркусу в Торпедо!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:01, ред.
Илюша нашел таки место)))
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