Геркус сменит Маслова на посту президента «Торпедо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин в ближайшее время покинут занимаемые должности.
Новым президентом «Торпедо» станет Илья Геркус, который на данный момент занимает должность коммерческого директора московского клуба. Новое руководство может отправить в отставку главного тренера Александра Бородюка. Под его руководством «Торпедо» набрал только 1 очко в стартовых пяти турах РПЛ.
Он не просто занимал должность, а развивал Локо. Были же времена.
Единственная его ошибка это открытая конфронтация с Палычем, что собственно и вызывало недовольство болельщиков. Но это единственный минус в его работе. Да у Палыча непростой характер и просто надо было найти общий язык или стараться не трогать его.
В чемпионстве есть не малая доля и его заслуги.
Да была после увольнения какая то возня, но эта обычная практика среди чинуш. Я же сужу по результатом Локо. Это один из лучших периодов Локо в новейшей истории.
Удачи Геркусу в Торпедо!!!
Он не просто занимал должность, а развивал Локо. Были же времена.
Единственная его ошибка это открытая конфронтация с Палычем, что собственно и вызывало недовольство болельщиков. Но это единственный минус в его работе. Да у Палыча непростой характер и просто надо было найти общий язык или стараться не трогать его.
В чемпионстве есть не малая доля и его заслуги.
Да была после увольнения какая то возня, но эта обычная практика среди чинуш. Я же сужу по результатом Локо. Это один из лучших периодов Локо в новейшей истории.
Удачи Геркусу в Торпедо!!!