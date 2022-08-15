Кампос уладил конфликт Мбаппе и Неймара

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сегодня, 20:42

Директор ПСЖ Луис Кампос поговорил с и с целью разрешения конфликта между игроками. Кампос сказал футболистам, что их поведение не должно навредить выступлению команды и что грязное белье следует стирать всей семьей.