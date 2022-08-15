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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2022/2023

Кампос уладил конфликт Мбаппе и Неймара

сегодня, 20:42

Директор ПСЖ Луис Кампос поговорил с Неймаром и Киллианом Мбаппе с целью разрешения конфликта между игроками. Кампос сказал футболистам, что их поведение не должно навредить выступлению команды и что грязное белье следует стирать всей семьей.

Оба игрока после встречи признали, что инцидент исчерпан. Ранее Мбаппе просил руководство ПСЖ продать Неймара.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:02
Как маленькие дети
311
311
сегодня в 21:00
Каждому по миллиону и конфликт исчерпан
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:58
Выпишите на пенки Артёмку))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:55
Луис Кампос: "Вот вам по миллиону, пенальти будет бить Месси".
Неймар, Мбаппе в голос: "Мы согласны".
Занавес.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 20:50
Кампуш наверное сказал, что заменит их, если будут истерить и ссориться )
протон
протон
сегодня в 20:48
Уладил до следующего пенальти.
Так кто пенальтист-то?)

первый начал, публично выразив недовольство назначением Мбаппе пенальтистом. Он же не по пьяни лайкнул, а именно дал понять всем свое мнение.
В общем, стоят они друг-друга )

Кампуш: ну вы поняли меня, что скажете?
Неймар: я больше не буду ставить лайки в Инстаграме
Мбаппе: я больше не буду просить продать Неймара

В следующей серии Мбаппе и Неймар объединяться, чтобы выдворить из команды Кампуша.
karnager
karnager
сегодня в 20:46
Кто там писал поо утку в соседней ветке? Вот теперь съешьте эту утку запеченную, походу проект псж конец
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:43
Всё равно обида останется,и толку уже не будет!
Гость
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