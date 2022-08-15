Кампос уладил конфликт Мбаппе и Неймара

Директор ПСЖ Луис Кампос поговорил с Неймаром и Киллианом Мбаппе с целью разрешения конфликта между игроками. Кампос сказал футболистам, что их поведение не должно навредить выступлению команды и что грязное белье следует стирать всей семьей.
Оба игрока после встречи признали, что инцидент исчерпан. Ранее Мбаппе просил руководство ПСЖ продать Неймара.
Неймар, Мбаппе в голос: "Мы согласны".
Занавес.
Неймар, Мбаппе в голос: "Мы согласны".
Занавес.
Так кто пенальтист-то?)
первый начал, публично выразив недовольство назначением Мбаппе пенальтистом. Он же не по пьяни лайкнул, а именно дал понять всем свое мнение.
В общем, стоят они друг-друга )
Кампуш: ну вы поняли меня, что скажете?
Неймар: я больше не буду ставить лайки в Инстаграме
Мбаппе: я больше не буду просить продать Неймара
В следующей серии Мбаппе и Неймар объединяться, чтобы выдворить из команды Кампуша.
Так кто пенальтист-то?)
первый начал, публично выразив недовольство назначением Мбаппе пенальтистом. Он же не по пьяни лайкнул, а именно дал понять всем свое мнение.
В общем, стоят они друг-друга )
Кампуш: ну вы поняли меня, что скажете?
Неймар: я больше не буду ставить лайки в Инстаграме
Мбаппе: я больше не буду просить продать Неймара
В следующей серии Мбаппе и Неймар объединяться, чтобы выдворить из команды Кампуша.