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Федерация футбола Франции не одобрила контракт Гальтье с ПСЖ

сегодня, 12:17

Двухлетний тренерский контракт Кристофа Гальтье не был одобрен Федеральной комиссией футбольных педагогов и тренеров, которая собралась 28 июля. Она попросила Кристофа Гальтье связаться с национальным техническим директором в отношении его обязательств по непрерывному обучению.

55-летний тренер должен был подтвердить лицензию Pro, это нужно делать раз в 3 года.

Гальтье придется написать письмо FFF с обязательством выполнить требования как можно скорее. Среди других профессиональных клубов только Жером Монье из «Сошо» находится в такой же ситуации.

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shlomo
shlomo
сегодня в 12:25
Как говорил один главный тренер одного футбольного клуба медийной лиги: "Ну это вообще невозмутимо просто"...:)))) Человек бравший Чемпионство Франции должен лицензию подтвердить, а Мостовой до сих пор говорит, что это филькина грамота:))
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