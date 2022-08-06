Федерация футбола Франции не одобрила контракт Гальтье с ПСЖ

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сегодня, 12:17

Двухлетний тренерский контракт не был одобрен Федеральной комиссией футбольных педагогов и тренеров, которая собралась 28 июля. Она попросила Кристофа Гальтье связаться с национальным техническим директором в отношении его обязательств по непрерывному обучению.

55-летний тренер должен был подтвердить лицензию Pro, это нужно делать раз в 3 года.

Гальтье придется написать письмо FFF с обязательством выполнить требования как можно скорее. Среди других профессиональных клубов только Жером Монье из «Сошо» находится в такой же ситуации.