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Мерсон считает, что Роналду идеально подходит для стиля футбола «Челси»

сегодня, 12:08

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог бы заиграть в «Челси».

Играть за «Челси» — это не то же самое, что за «Манчестер Юнайтед», который играет преимущественно в центре поля.

«Челси» всегда находится на краю штрафной площади соперника, доминируя в играх. У «Челси» невероятные крайние защитники, они доминируют в матчах, если бы они забрасывали мяч в штрафную на Роналду, мне было бы страшно представить, сколько голов он мог бы забить.

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Хочет обезглавить Челси:))))))
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