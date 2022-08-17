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Агент Сафонов: «У Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет»

сегодня, 19:23

Алексей Сафонов, агент футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о развитии карьеры своего клиента.

Всё нормально, Костя работает. Есть тренер, который определяет, кто играет. На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время — это дело тренера. Не будет же Костя подходить к Йокановичу и спрашивать: «Почему?» Он уверен в себе и просто ждёт своего шанса. Понятное дело, что приятнее постоянно играть, но у Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет. Он не нарушает режим, тренируется. А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:35
Тюкавин резко потерял игровое время при сербе, который отдаёт предпочтение обколотому пенсионеру. Очень жаль! Ведь Костя заметно прогрессировал, когда ему доверяли.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:24
По любому что-то тут не так.
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