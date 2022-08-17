Агент Сафонов: «У Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет»

Алексей Сафонов, агент футболиста «Динамо» , высказался о развитии карьеры своего клиента.

Всё нормально, Костя работает. Есть тренер, который определяет, кто играет. На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время — это дело тренера. Не будет же Костя подходить к Йокановичу и спрашивать: «Почему?» Он уверен в себе и просто ждёт своего шанса. Понятное дело, что приятнее постоянно играть, но у Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет. Он не нарушает режим, тренируется. А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим.