Каземиро может дебютировать за МЮ в матче против «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Каземиро в ближайшее время пополнит состав «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб надеется, что футболиста получится заявить на игру 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля», которая состоится 22 августа.
Ранее стало известно, за какую сумму «сливочные» готовы расстаться с полузащитником.
Может все дело в игровом времени. С приходом Тчуамени, Каземиро может сыграть меньше.
Ну а МЮ все ещё ищет причины в игроках. Тот же Джонс может сыграть опорника (как играл при Фергюсоне) и не думаю что хуже. Он был хорош на этой позиции. Но в МЮ о многом позабыли.
Ну по их мнению один Каземиро решит все их проблемы. В остальном все супер. И в матче с Ливерпулем Каземиро будет закрывать всю полузащиту Ливерпуля.
Может все дело в игровом времени. С приходом Тчуамени, Каземиро может сыграть меньше.
Ну а МЮ все ещё ищет причины в игроках. Тот же Джонс может сыграть опорника (как играл при Фергюсоне) и не думаю что хуже. Он был хорош на этой позиции. Но в МЮ о многом позабыли.
Ну по их мнению один Каземиро решит все их проблемы. В остальном все супер. И в матче с Ливерпулем Каземиро будет закрывать всю полузащиту Ливерпуля.