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Каземиро может дебютировать за МЮ в матче против «Ливерпуля»

сегодня, 18:04

Полузащитник «Реала» Каземиро в ближайшее время пополнит состав «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб надеется, что футболиста получится заявить на игру 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля», которая состоится 22 августа.

Ранее стало известно, за какую сумму «сливочные» готовы расстаться с полузащитником.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:29, ред.
Все верно, а ведь мог завершить карьеру как Марсело.
Может все дело в игровом времени. С приходом Тчуамени, Каземиро может сыграть меньше.
Ну а МЮ все ещё ищет причины в игроках. Тот же Джонс может сыграть опорника (как играл при Фергюсоне) и не думаю что хуже. Он был хорош на этой позиции. Но в МЮ о многом позабыли.
Ну по их мнению один Каземиро решит все их проблемы. В остальном все супер. И в матче с Ливерпулем Каземиро будет закрывать всю полузащиту Ливерпуля.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:11
Если это правда, значит, история с Вараном ничему не научила Каземиро. Переход в МЮ означает нет трофеям, да деньгам.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:06
Ещё перейти надо.
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