«Боруссия» Дортмунд может купить Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Боруссию» Дортмунд.
Агент игрока Жорже Мендеш трудится над тем, чтобы было сформировано предложение по трансферу. В английском клубе считают, что лучше отпустить португальца, если он хочет покинуть команду. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов. В немецком клубе на данный момент пытаются понять, нужен ли им 37-летний нападающий, Мендеш пытается склонить мнение руководства «Боруссии» в сторону совершения сделки. В этом случае останется решить, идет речь о трансфере, либо об аренде.
«Боруссия» хочет насытить атакующую зону, поскольку новичок команды Себастьен Аллер на данный момент не может помочь клубу из-за онкологического заболевания. Роналду интересовался «Атлетико», но клуб из Мадрида не сможет финансово потянуть этот переход. Помимо этого, сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спортинга».
В текущем сезоне Роналду принял участие в в 2 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.