«Боруссия» Дортмунд может купить Роналду

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сегодня, 17:22

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Агент игрока Жорже Мендеш трудится над тем, чтобы было сформировано предложение по трансферу. В английском клубе считают, что лучше отпустить португальца, если он хочет покинуть команду. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов. В немецком клубе на данный момент пытаются понять, нужен ли им 37-летний нападающий, Мендеш пытается склонить мнение руководства «Боруссии» в сторону совершения сделки. В этом случае останется решить, идет речь о трансфере, либо об аренде.

«Боруссия» хочет насытить атакующую зону, поскольку новичок команды Себастьен Аллер на данный момент не может помочь клубу из-за онкологического заболевания. Роналду интересовался «Атлетико», но клуб из Мадрида не сможет финансово потянуть этот переход. Помимо этого, сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спортинга».