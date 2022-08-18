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«Боруссия» Дортмунд может купить Роналду

сегодня, 17:22

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Агент игрока Жорже Мендеш трудится над тем, чтобы было сформировано предложение по трансферу. В английском клубе считают, что лучше отпустить португальца, если он хочет покинуть команду. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов. В немецком клубе на данный момент пытаются понять, нужен ли им 37-летний нападающий, Мендеш пытается склонить мнение руководства «Боруссии» в сторону совершения сделки. В этом случае останется решить, идет речь о трансфере, либо об аренде.

«Боруссия» хочет насытить атакующую зону, поскольку новичок команды Себастьен Аллер на данный момент не может помочь клубу из-за онкологического заболевания. Роналду интересовался «Атлетико», но клуб из Мадрида не сможет финансово потянуть этот переход. Помимо этого, сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спортинга».

В текущем сезоне Роналду принял участие в в 2 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 17:35
А Дзюбу БД не может купить? Давайте объединим их уже)
протон
протон
сегодня в 17:25
Можно шакалить Роналду сколько угодно, но мне было весьма интересно посмотреть на него в Бундеслиге.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:24
Да ну нафиг
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